Morgan Freeman se suma a la nueva serie "Lioness"

"Lioness"cuenta con las reconocidas Zoe Saldaña y Nicole Kidman como actrices y productoras ejecutivas, y en la que el ganador del Oscar por "Million Dollar Baby" encarnará al responsable de la política exterior de Estado de Estados Unidos, vinculado con un programa de la CIA que entrena mujeres agentes para combatir el extremismo.

Freeman, que agrega otro papel como un funcionario de alto rango del Ejecutivo estadounidense a su carrera -en está oportunidad Secretario de Estado- tras el Presidente que encarnó en "Impacto profundo" (1998) y sus roles en la trilogía iniciada con "Ataque a la Casa Blanca" (2013, 2016 y 2019), formará parte con el personaje de Edwin Mullins en la nueva idea de Sheridan, que viene de cosechar éxito tras éxito con la tira "Yellowstone" y sus dos derivadas, "1883" y la inminente "1923".

Ya versado en el terreno de los thrillers políticos y criminales, con los guiones de filmes como "Sicario" (2015) y "Sin nada que perder" (2016) y las series "Mayor of Kingstown" y la reciente "Tulsa King", Sheridan retoma el estilo con esta trama inspirada en un programa real de la CIA, que formaba a agentes encubiertas para desactivar células extremistas desde su interior.

En la ficción, la canadiense Laysla de Olivera es Cruz Manuelos, una apasionada infante de la marina que es reclutada por el Lioness Engagement Team, dirigido por Joe (Saldaña), con la misión de trabar amistad con la hija de un terrorista perseguido por la organización.

Además de Nicole Kidman, la serie producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios también contará en su elenco con Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur y Hannah Love Lanier, entre más.

Se trata del primer rol protagónico que Freeman tendrá en el formato televisivo, aunque su trayectoria en ese medio se remonta a 1971, cuando comenzó a participar como Mel Mounds -entre otros papeles- en la serie infantil "The Electric Company".

Luego, tuvo apariciones durante 1983 en la telenovela "Another World", actuó en la miniserie "The Atlanta Child Murders" (1985) y formó parte del drama político "Madam Secretary", de la serie de antología "Solos" y como invitado en la aclamada comedia dramática "El método Kominsky", junto a Michael Douglas y Alan Arkin, para Netflix.

Por supuesto, en el medio construyó su codiciado nombre para el circuito del cine de Hollywood, que le valió no sólo el Oscar a Mejor actor de reparto por la mencionada película de Clint Eastwood en 2005 sino también otras nominaciones en premios relevantes del rubro. TÉLAM