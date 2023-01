Murió Lisa Marie Presley, la hija única del gran Elvis

Lisa Marie Presley, cantante y única hija de la leyenda del rock´n roll Elvis Presley, murió el jueves después de ser trasladada de urgencia a un hospital del área de Los Ángeles, dijo su madre.

"Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado", expresó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado. La artista tenía 54 años.

Lisa Marie Presley nació en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.



SU CARRERA

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, "To Whom It May Concern". Le siguió "Now What" de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Un tercer álbum, "Storm and Grace", fue lanzado en 2012.

El martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor en una película dramática por su papel protagónico en la película biográfica de "Elvis" del año pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo: "Las amo para siempre".



DESPEDIDA

Su exmarido Nicholas Cage, así como otras grandes figuras del cine y la música estadounidense como John Travolta, Octavia Spencer, Cary Elwes o LeAnn Rimes, son algunas de las personalidades que se volcaron a las redes sociales para despedirla.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", confirmó su madre a través de un comunicado.

Su sorpresivo deceso tuvo eco en muchos y muchas colegas y personalidades de la música, el cine y el ambiente hollywoodense que Lisa Marie vivió durante toda su vida.

Uno de ellos fue Nicholas Cage, con quien estuvo casada entre 2002 y 2004 -fue el tercero de los cuatro matrimonios de Lisa Marie, después del músico Danny Keough y de nada menos que de Michael Jackson-.

El actor difundió un comunicado: "Son noticias devastadoras. Lisa tenía la mejor risa de cualquiera que yo haya conocido. Iluminaba cada habitación, y estoy desconsolado. Encuentro algo de consuelo creyendo que se ha reunido con su hijo Benjamin", dijo en referencia a uno de los hijos de la cantante, quien murió en 2020.

John Travolta publicó una foto de la artista con el mensaje: "Lisa, pequeña. Lo siento tanto. Te voy a extrañar pero sé que nos vamos a volver a ver".

La actriz Octavia Spencer tuiteó: “Es tan triste que hayamos perdido otra brillante estrella como Lisa Marie Presley. Mis condolencias para sus seres queridos y su multitud de fans”.

Por su parte, la actriz y cantante de country LeAnn Rimes expresó en su cuenta de Twitter que esperaba que Lisa Marie “esté en paz en los brazos de su padre”: “Mi corazón va con su familia, demasiado duelo en el último par de años”.

El actor y guionista Cary Elwes, quien coescribió el libreto de la película “Elvis & Nixon” (de Liza Johnson, 2016), aseguró que la pérdida de Lisa Marie era “tristemente desgarradora”: “Un alma dulce y gentil. Enviamos nuestras más profundas y sentidas condolencias a Priscilla, Riley (Keough, otra de las hijas de la artista) y su familia y amigos”.

La cantante perteneció durante muchos años a la Iglesia de la Cienciología, y a través de ella también conoció a diferentes figuras de Hollywood como la actriz Leah Remini, que -hoy reconocida opositora de ese culto tras haber pertenecido toda su vida- escribió: “Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos deben creer”, y también envió su pésame.

El músico Billy Corgan, líder de Smashing Pumpkins y quien colaboró con Lisa Marie en sus primeros años, habló en sus redes de la “angustia y tristeza” que le provocaba la noticia.

También se volcó a su Instagram la actriz Juliette Lewis, quien dijo sentirse “más que desconsolada”; al igual que la cantante Pink, quien la recordó como “divertida, inteligente, sensible, talentosa, ingeniosa, amorosa, generosa, crítica pero siempre correcta, leal”: “Mi corazón se rompe por vos y tu hermosa familia e hijos. El mundo perdió una gema rara hoy. Que tu alma descanse en paz, amiga”. TÉLAM