Rubiolo podría debutar el domingo en Newcastle

En el partido que Newcastle Falcons disputará en Cardiff ante el local Cardiff Rugby el domingo, desde las 10 (hora argentina), podría hacer su debut el rafaelino Pedro Rubiolo. El partido corresponderá a la Challenge Cup, el segundo torneo en importancia de clubes de Europa.

El jugador surgido de CRAR llegó al Reino Unido la semana pasada y fue sumando entrenamientos, adaptándose no solamente al club, su primero a nivel profesional y en Europa, sino también a la nueva vida en la ciudad inglesa.

El entrenador en jefe Dave Walder dijo en la previa del partido que “hemos hablado como grupo sobre el hecho de que queremos clasificarnos para la próxima ronda de la competencia a pesar de que hemos perdido nuestros dos primeros juegos y, por lo tanto, este es un partido realmente importante para nosotros".

Habiendo incluido a Rubiolo entre los 23 convocados a pesar de aterrizar en ese país hace menos de quince días, Walder explicó: “Tenemos muchas ganas de que Pedro esté en el campo lo antes posible, por lo que estará involucrado el domingo. Su inglés es limitado, pero su confianza con el idioma y todo lo demás ha crecido visiblemente en los diez días que lleva aquí. Esa progresión obviamente continuará, y nuestros otros muchachos argentinos obviamente están ayudando en su transición, lo cual es genial, porque es mucho para él aprender un sistema completamente nuevo y todas las jugadas en un idioma extranjero».

Agregó que "Es un jugador internacional y estamos entusiasmados con su potencial, pero se trata de lograr el equilibrio correcto y no esperar demasiado de él hasta que comprenda los matices de nuestro juego”.

Rubiolo se une a sus compatriotas Matias Moroni, Mateo Carreas y Matias Orlando en Newcastle, con Walder lleno de elogios por sus internacionales con Argentina.“Siempre es peligroso generalizar, pero ciertamente hemos encontrado que todos nuestros muchachos argentinos han sido grandes personas y se han adaptado muy bien a la cultura que tenemos en el club”, dijo, y acotó que "su perspectiva parece muy similar a la de los muchachos del noreste de Inglaterra en el sentido de que son apasionados y juegan de la manera correcta».

La formación de los Falcons será con: 15 Elliott Obatoyinbo, 14 Adam Radwan, 13 Matias Orlando, 12 Pete Lucock, 11 Ben Stevenson, 10 Tian Schoeman, 9 Sam Stuart; 1 Adam Brocklebank, 2 Charlie Maddison, 3 Richard Palframan, 4 Greg Peterson, 5 Josh Peters, 6 Gary Graham (c), 7 Tom Marshall, 8 Carl Fearns. Suplentes: 16 Alun Walker, 17 Logovi’i Mulipola, 18 Mark Tampin, 19 Matthew Dalton, 20 Pedro Rubiolo, 21 Michael Young, 22 Josh Thomas, 23 Iwan Stephens.