Atlético continúa con su rodaje recibiendo a Danubio de Uruguay

En el marco de la pretemporada que está desarrollando de cara al torneo de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela recibirá este sábado desde las 8.30 a Danubio de Montevideo en el quinto cotejo de preparación para la escuadra dirigida por Ezequiel Medrán. En la oportunidad el compromiso se desarrollará en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo, en la modalidad de dos encuentros de 60 minutos.

Luego de las buenas sensaciones registradas esta semana con la victoria en Santa Fe ante la primera división de Unión, en los dos encuentros, el entrenador celeste buscará seguir afianzando la idea de juego trabajada ya con un plantel bastante más completo en comparación con el que arrancó el año, y que entre las piezas más trascendentes, aguarda por un arquero, que podría ser Andrés Mehring (ex Colón, Godoy Cruz y Central Córdoba). Mientras tanto, Nahuel Pezzini sigue siendo el titular y Agustín Grinóvero el suplente.

Entre las bajas para el duelo de hoy, cabe mencionar que por la molestia que arrastra en una de sus rodillas no estará jugando el volante Facundo Soloa, quien habría recibido un sondeo de Independiente el cual fue descartado. Tampoco Marco Borgnino, que estuvo enfermo y se perdió algunos entrenamientos.

De tal manera, la Crema arrancaría el amistoso con Pezzini; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Thobías Arévalo y Nicolás Laméndola; Ignacio Lago y Claudio Bieler. Es decir que en comparación con la formación que derrotó a los titulares de Unión, no estará Agustín Alfano y entrará Nicolás Laméndola, pasando Lago como delantero junto a Bieler.

Por su parte, el elenco suplente formaría con Agustín Grinovero; Agustín Costamagna, Ignacio Schaab, Agustín Bravo y Mateo Flenche; Bautista Tomatis, Gonzalo Alassia, Cristian Llama y Nicolás Delgadillo; Agustín Alfano y Gonzalo Rios. El dato saliente es los primeros minutos en la pretemporada para Delgadillo.

Respecto a Danubio, cabe recordar que es dirigido por Esteban "Coco" Conde en su primera experiencia como técnico, contando con el rafaelino Alejandro Protti como entrenador de arqueros. En el plantel se destaca el delantero Diego "Viruta" Vera, otro ex jugador uruguayo de la Crema.