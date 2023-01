Amenazó con matarla, y sacarle los hijos

En su momento, una mujer de 37 años de edad, residente en un tramo de la calle Martínez de la ciudad de Sunchales, radicó una denuncia en la Comisaría local.

Al respecto, dijo que su hermano, de 46 años de edad e identificado como Julio Alberto S., comenzó a insultarla diciéndole "que me iba matar, que me iba a denunciar con la jueza y me iba a sacar a mis hijos, y que "me iba a prender fuego la casa".

Según la exponente, dicha situación venía ocurriendo desde meses atrás, por lo que había radicado denuncias.

Seguidamente, señaló que el hombre -no vidente, que hace 6 años perdió la vista y se separó de la mujer y fue vivir a la casa de su madre, quien lo aceptó porque no quería que quedara viviendo en la calle-, cada vez que bebe alcohol se pone agresivo y la agrede verbalmente.

TEMOR POR AGRESION FISICA

Además, sentenció que tiene miedo de que en algún momento la agreda físicamente, y que en la última discusión amagó con pegarle con su bastón.

Por otra parte, comentó que en la casa vive junto a sus 3 hijos de 7, 11 y 16 años de edad -quien tiene un retraso madurativo-, y la pareja de su madre fallecida, de 60 años.

LO QUE SOLICITA

También, destacó que quiere que se vaya del domicilio, y que tiene dos hijos que pueden hacerse cargo de su hermano y llevarlo a sus domicilios de la localidad de Eusebia.

UNA NEGACION

Y no todo quedó allí, habida cuenta de que la denunciante dijo que está vigente una exclusión de del hogar y prohibición de acercamiento, que el hombre se niega a firmar.