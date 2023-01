Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio: "Yo no estaba ahí"

BUENOS AIRES, 13. - La novena audiencia del juicio oral contra los ocho rugbiers se llevó a cabo ayer en una jornada más que sorpresiva y llamativa por la declaración de Luciano Pertossi, mientras que se espera saber qué sucederá en los próximos días con la causa y la defensa de los acusados.

El miércoles próximo, 18 de enero, se cumplen 3 años del crimen "en manada" de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell en manos de los rugbiers de Zárate que están siendo juzgados.

Por primera vez en todo ese tiempo uno de los imputados, Luciano Pertossi, pidió declarar y pateó el tablero de la estrategia de la Defensa, que ahora debe reconfigurarse.



UN VIDEO FUE

EL MOTIVADOR

La novena audiencia comenzó pasadas las 10.00 con los testimonios de los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA), especialistas en análisis facial, Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Andrés Bruzzese.

Durante sus declaraciones, que fueron en conjunto, pudieron identificar a siete de los ocho rugbiers pegándole a Fernando en el piso. Todos los análisis se realizaron a través del trabajo de investigación sobre cómo estaban vestidos y las contexturas físicas.

Aun así, se vivió un momento de tensión cuando uno de los peritos confirmó que Luciano Pertossi estaba entre los integrantes que golpearon salvajemente a la víctima.

Luego de la confirmación, el joven se mostró nervioso, se levantó de su silla, habló con su abogado Hugo Tomei y pidió la palabra para declarar: "Quiero aclarar algo, ¿lo hago? yo no estaba ahí", comenzó la defensa del joven.

"Deduje que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí", continuó su declaración el joven.

De forma inmediata el fiscal le preguntó: "¿Donde estaba?" a lo que Luciano respondió "No voy a responder". A pesar de la reiteración el joven decidió no contestar las preguntas. En ese instante el Tribunal solicitó cuarto intermedio y dieron por finalizado el testimonio de los peritos de la PFA.



YA ERA UNA

RUTINA

Después de varios minutos se retomó la jornada y comenzó la declaración de Francisco Santoro, amigo de Pablo Ventura, quién fue citado por la querella el miércoles a última hora.

"Hay casos puntuales en que yo los vi de cerca, uno en una previa en un boliche, donde había amigos. La forma en que ellos provocan, buscan la reacción con empujones y golpes a la cabeza... te ponían a prueba para ver cuál era tu reacción. O te quedabas callado, o si reaccionabas mal ya se sabe cuál es el resultado. Entonces ocurría una pelea, entre comillas... Una o dos personas contra cinco o más", declaró Santoro sobre la rutina que tenían los rugbiers en los boliches.

A pesar de que se trató de un testimonio corto, pudo ampliar la forma en que se manejaban los acusados en Zárate antes del crimen de Fernando. A su vez relató la conversación que tuvo con Pablo Ventura acerca de su detención y de quién pudo haberlo acusado falsamente.

Minutos después Hugo Tomei salió del Tribunal y contó un poco lo que ocurrió en la jornada: "Todos vimos una situación que no era correcta y él pidió hablar, fue una declaración espontánea. No está en duda mi defensa de los ocho acusados".



"YO NO ESTABA AHÍ"

Luciano Pertossi, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, declaró por primera vez en el juicio tras pedir la palabra mientras los peritos realizaban su testimonio y dijo que "no estaba" en un lugar en el cual se decía que sí estaba.

La declaración surgió cuando uno de los peritos confirmó que Luciano aparecía en los videos en donde se observa la golpiza brutal a Fernando.

"Identificamos a una persona con una prenda negra oscura", indicaron. Ante esto se le consultó al perito "¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?" a lo que respondieron "Luciano Pertossi".

Según se supo, quienes estaban dentro de la sala del TOC 1 señalaron que al joven se lo vio nervioso mientras los peritos mostraban por primera vez su presencia en el lugar del crimen a Fernando Báez Sosa.

Primero se paró, habló con su abogado Hugo Tomei y luego pidió la palabra mientras los especialistas en análisis facial continuaban con su testimonio.

"Quiero aclarar algo, ¿Lo hago? yo no estaba ahí", comenzó la defensa del joven. Allí el Tribunal pidió que los peritos se retiren de la sala y Luciano Pertossi se sentó frente a los jueces.

"Deduje que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí", continuó su declaración el joven e inmediatamente el fiscal le preguntó: "¿Donde estaba?" a lo que el rugbier indicó: "No voy a responder".

Ante la reiteración de la pregunta, el joven sostuvo que no iba a contestar, mientras que el fiscal le consultó: "¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?" a lo que Pertossi manifestó: "No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada".



BURLANDO: "SE ROMPIÓ

EL PACTO DE SILENCIO"

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, afirmó ayer que la intervención de Luciano Pertossi -en el noveno día del juicio- "no fue feliz" para la defensa de los rugbiers. Además, el letrado afirmó que ayer "se rompió un poco el pacto de silencio".

En diálogo con la prensa, Burlando manifestó que los videos ayudaron a ratificar la postura que tienen como equipo defensor desde el primer día sobre su participación en el crimen: "Vamos a analizar si cambiamos la requisitoria, porque Luciano está en un rol diferente a la que se lo inculpó al comienzo".

"Creo que Pertossi veía cierta debilidad. Fue desesperación y quería salvarse. Capaz pensó que así podía desligarse del salvajismo", señaló Burlando y agregó: "Para decir lo que dijo, yo lo hubiese mantenido en silencio, no fue ni educado cuando habló. Aún así, más allá del acting, no respondió preguntas, es más de lo mismo. Hoy se rompió un poco el pacto de silencio". (NA y LA OPINIÓN).