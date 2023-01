Mársico, muy duro contra el ministro Rubén Rimoldi

Durante la jornada de este jueves, el concejal demoprogresista Lisandro Mársico, a través de una carta presentada en la sede del Ministerio de Seguridad, se manifestó fuertemente hacia el ministro de la cartera ministerial, el Lic. Rubén Rimoldi.

El documento expresa en el comienzo que "en virtud de la Nota Nº 366, la cual ingresó en la mesa de entradas del Concejo Municipal el día 27 de diciembre del 2022 y formalmente al cuerpo deliberativo en la sesión del 29 de diciembre, es que le escribo la presente misiva, sin perjuicio de que tendrá la formal respuesta a la misma a través del Titular del Órgano que integro. En la nota de referencia Ud. desea saber 'con qué intenciones, o en el marco de qué investigación' me presenté el 28 de noviembre del 2022 con un rodado de mi propiedad en el taller de la URV consultando por la cantidad de unidades policiales que se encontraban estacionadas en el taller situado en Aristóbulo del Valle y Dorrego de la ciudad de Rafaela".

A continuación, la nota menciona que "el Concejo Municipal de Rafaela aprobó por unanimidad y a iniciativa de Mársico la Resolución Nº 2623/22., dirigida al Ministerio de Seguridad, la cual solicitaba que se proceda a la inmediata verificación del estado de los móviles depositados en el predio ubicado en Av. Aristóbulo del Valle 1450 a los fines de determinar su reinserción operativa y en caso de ser posible, se lleve a cabo su urgente reparación. La misma fue respondida, incluso con una planilla adjunta que contenía información sobre los vehículos en taller con la pertinente avería y observaciones sobre cada movilidad. Con posterioridad, me dirigí al depósito para verificar la información suministrada y el personal afectado a las reparaciones, ante mi consulta, no me brindó demasiadas precisiones, retirándome en ese mismo instante del lugar, el cual posee un acceso público en virtud de que aledaño al taller y parque de unidades se encuentra la Sección de Identificación de Automóviles perteneciente a la URV".

Posteriormente, Mársico agrega que "Sr. Ministro de Seguridad, eso fue todo, con el máximo respeto que su investidura me merece, no llega mi razonamiento a comprender que Ud. con una provincia explotada por la inseguridad, siendo el máximo responsable de la misma y con un baño de sangre derramado en el Sur de la Provincia, el cual no da tregua a la población, ocupe el tiempo, de su compleja función, para dirigirse a este Concejal y escribirle una Nota, a los fines de que 'informe a la brevedad', que intenciones tenía el suscripto, al visitar el taller y depósito de móviles de la URV".

Por último, Mársico finalizó el texto argumentando que “seguro que el Sr. Ministro debe estar al tanto de la tremenda situación que padecieron vecinos del barrio 17 de Octubre de Rafaela, el martes 3 de enero, o de los permanentes hechos de inseguridad que sufrimos los rafaelinos que día tras día nos generan angustia, temor y desazón, o de la sobrepoblación de reclusos en la Alcaidía de esta Ciudad (hay una capacidad para 45 reclusos y generalmente hay alojadas 120 personas), por citar algunos de los graves problemas con los cuales convivimos, y esto sin dejar de hacer alusión que el 31/12/2022, se sucedían tres muertes en el departamento Rosario, lo que cerró el año más violento de la historia de Santa Fe con 286 homicidios en esa geografía, pero al Lic. Rimoldi lo inquieta que un edil de Rafaela, visite los talleres y depósitos de la Unidad Regional y que trate de buscar respuestas al estado de abandono que tienen en ese sitio los vehículos; creo que, bajo mi humilde mirada, hay temas más trascendentes que son responsabilidad del Ministro de Seguridad, problemas que sus dos antecesores (en referencia a Marcelo Sain y Jorge Lagna) no le han encontrado ni un atisbo de solución”.