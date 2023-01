Convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, además de insistir con la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal y con el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración de la Nación.

Fuentes oficiales confirmaron a NA que el Ejecutivo nacional "mandó el pliego de Rafecas para que se trate en extraordinarias", el cual está congelado en el Senado porque necesita dos tercios de los votos para su aprobación, pero se trata de un número que el Frente de Todos no puede alcanzar sin apoyo de Juntos por el Cambio.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "es necesaria una reforma judicial" porque "la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho".

El temario elaborado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso trate en sesiones extraordinarias del Congreso entre el 23 de enero y el 28 de febrero incluye los siguientes 27 temas:

-1) Proyecto de Ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022 - Exp. Senado 36-CD2022).

-2) Proyecto de Ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022).

-3) Proyecto de Ley por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (Msje. 87/22 Exp. Senado 121-PE-2022 - Exp. Diputados 57-S-2022).

-4) Proyecto de Ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 - Exp. Senado 20-CD-2022).

-5) Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021).

-6) Proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022).

-7) Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

-8) Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación.

-9) Proyecto de Ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) - Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022).

-10) Proyecto de Ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Exp. Senado 1353-S-2022).

-11) Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento". (Msje. 128/21- Exp. Senado 151- PE-2021 - Exp. Diputados 9-S-2022).

-12) Proyecto de Ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 - Exp. Diputados 23-S-2022).

-13) Proyecto de Ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul". (Exp. Diputados 1039-D2022 - Exp. Senado 14-CD-2022).

-14) Proyecto de Ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp. Senado 75-S-2021 - Exp. Diputados 29-S-2022).

-15) Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 - Exp. Diputados 21-S- 2022).

-16) Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales.

-17) Proyecto de Ley tendiente a crear el "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador" (Msje. 93/21 - Exp. Diputados 12-PE-2021).

-18) Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021 - Exp. Diputados 80-S-2021).

-19) Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/Síndrome de down, para su hijo o hija en estación o recién nacido/a (Exp. Senado 1466-S-2021 - Exp. Diputados 85-S- 2021).

-20) Proyecto de Ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019 - Exp. Diputados 144-S-2020).

-21) Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672.

-22) Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.

-23) Proyecto de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético.

-24) Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-25) Proyecto de Ley solicitando el correspondiente permiso constitucional para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22 - Exp. Senado 143-PE-2022).

-26) Proyecto de Ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional.

-27) Proyecto de Ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.