Mauricio Macri y su posible candidatura

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri aseguró ayer que durante el próximo proceso electoral va a estar "donde lo necesiten" y aseguró que "a este Gobierno todo le sale mal".

En un acto que encabezó en Mar del Plata para presentar su libro "Para qué", el líder del PRO afirmó que "el peor virus del populismo es la desesperanza y la resignación".

En ese sentido, llamó a "decirle no a la desesperanza" y en un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio afirmó que "o somos el cambio o no somos nada".

"Todo a este Gobierno le sale mal, hasta llamarme mufa durante el Mundial", lanzó Macri durante el evento, que fue inaugurado por el intendente local, Guillermo Montenegro.

La referencia tiene que ver con las burlas que tuvo como blanco al ex jefe de Estado por su presencia en varios partidos disputados por la Selección argentina durante el Mundial de Qatar, competencia en la que el combinado dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie izquierdo pero reaccionó y a la postre se consagró campeón.