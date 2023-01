Estudiantes, de Gretter, fue eliminado en la Euro

Estudiantes de Madrid perdió ayer en Francia ante Angers por 65 a 64 en el primer play off de la Euro Cup de básquet femenino. El elenco de la rafaelina Melisa Gretter debía ganar al menos por 10 puntos, ya que había perdido 65 a 55 en el encuentro de ida en la capital española, pero sufrió una nueva derrota.

La base de la selección argentina estuvo 30 minutos en cancha convirtiendo 2 puntos y entregando 3 asistencias.

La lucha de Estudiantes esta vez no tuvo premio y las «women in black» terminaron la participación europea en el mismo punto donde lo hicieron la pasada temporada, en la primera ronda de playoffs. Ahora lucharán por volver a tener esta oportunidad, y eso pasa por lograr la mejor clasificación posible en la Liga Femenina Endesa. Primera cita, el sábado en Vitoria- Gasteiz ante el Kutxabank Araski.