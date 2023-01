Embestida opositora por los índices de la inflación

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Dirigentes de la oposición embistieron ayer contra el Gobierno nacional tras difundirse el índice mensual de inflación del INDEC de 5,1% en diciembre, cerrando el 2022 con un acumulado del 94,8%.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, destacó que el año se cierra con "el índice inflacionario más alto desde 1991".

"Así termina la guerra contra la inflación de Alberto Fernández", ironizó la referente opositora, que instó a "bajar los gastos que día a día aumentan el déficit fiscal y alimentan un Estado burocrático para la política y en contra de la gente".

En la misma frecuencia, la diputada nacional María Eugenia Vidal, también del PRO, subrayó que se trata de "la inflación más alta de los últimos 31 años", y adjudicó la mala performance en materia de subida de precios al hecho de tener "un gobierno sin plan económico".

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, lamentó que el oficialismo "festeje" una inflación cercana al 95% anual", y con sarcasmo señaló que esa celebración representa "la epopeya de un Gobierno que solo busca esconder su incapacidad generando nuevos problemas, mientras cada vez más argentinos caen en la pobreza".

"Argentina se afirma como el segundo país con más alta inflación en la región, sólo superado por Venezuela. No es casualidad. No va a bajar la inflación sin inversiones, sin seguridad jurídica, sin respeto a la Constitución Nacional y sin un plan económico en serio", agregó el cordobés.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica, apeló a la ironía al referir a "un nuevo logro del gobierno "Nac&Pop: la inflación más alta de los últimos 31 años".

En tanto, el diputado nacional José Luis Espert, líder de Avanza Libertad, puso la lupa en los aumentos que se registraron en determinados rubros a lo largo de 2022.

"La inflación fue del 94.8%. El rubro que más creció fue el de los Textiles, con un 120%, industria ultra protegidas si las hay. Alimentos, señalados por todos como los malos de la película (guerra al campo a diario), 95%. Pero en Argenta, relato mata dato. País de boludos incurable", lanzó.

Karina Banfi, la vicepresidenta del bloque radical en Diputados, fue lapidaria: "Déjense de joder con las trasnochados ideas de CFK y resuelvan los problemas de millones de argentinos que no les alcanza la guita para vivir".

En el mismo sentido, Soledad Carrizo, secretaria parlamentaria del bloque, indicó: "¿Buscar resolver el 94.8% de inflación en el 2022, peor registro en 30 años, o defender los intereses personales de su Vicepresidenta en su lucha contra el Poder Judicial? Único mensaje presidencial: juicio a la Corte Suprema.

Están claras las prioridades".