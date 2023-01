Aprobaron el Presupuesto, fue declarada la emergencia vial y autorizaron aumento del agua

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo informáramos, ayer, el Concejo Municipal llevó a cabo su primera sesión extraordinaria del año en curso.

En el encuentro fueron considerados muchos temas de interés, pero hay tres que sobresalen y a los que nos referiremos en la entrega de hoy.

En la oportunidad se procedió a dar curso favorable al proyecto de Presupuesto que ingresara a principios de diciembre. La fundamentación del proyecto fue ofrecida por Pablo Ghiano, quien destacó que el tema tuvo prioridad para su análisis y tratamiento, rescatando el trabajo serio y la predisposición de los funcionarios que estuvieron en contacto con los ediles para evacuar dudas.

El proyecto aprobado dispone que fíjese en la suma de Pesos cuatro mil seiscientos treinta y dos millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con veinte centavos ($ 4.632.534.855,20) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Municipal, del Concejo Municipal y de Organismos Autárquicos, para el Ejercicio 2023, con destino a las partidas y finalidades que se detallan en las Planillas que conforman el ANEXO V (Presupuesto de Gastos por Objeto). Que, en esta materia, se aplica el proceso de Presupuesto orientado a resultados, sobre la base de Programas que se adjuntan como ANEXOS I y V.

Para referirse al tema se explayaron Horacio Remondino, Santiago Dobler, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto.El primero de ellos puso especialmente de relieve que en esta ciudad el presupuesto se discute, puntualizó cambios que se contemplan en la herramienta para el año en curso por ejemplo para el tema ambiental y emergencia vial. Resaltó que brindar esta herramienta es responsabilidad de los ediles, especialmente de la oposición y además un acto de fe, pero aseveró que "no creo en la voluntad de transparencia de la gestión Toselli".

Por su parte Dobler enfatizó el trabajo y disposición de ediles y funcionarios, se sumó a consideraciones hechas por Bertoglio, en cuanto a la transparencia no quiso mostrarse demasiado analítico, señaló que tienen conocimiento que están haciéndose las auditorías, pero no tenemos resultados.

Por su parte Carolina Giusti coincidió en el estupendo trabajo realizado y que ha sido más provechoso, rescató la predisposición de los funcionarios, hizo votos por seguir trabajando para que esa sinergia se mantenga y sea el puntapié inicial para que siga funcionando y no repitamos los errores.

Por su parte María Alejandra Bugnon de Porporatto se sumó a las expresiones y puntualizó dos temas el gasto en personal, con alto costo y la tercerización de tareas, tema que llama la atención.



Emergencia vial

Otro de los temas aprobados fue la emergencia vial, tema que surge del Expte. Nº1851PDP acumulado 1853JxC, autoría de los concejales Bugnon de Porporatto y Bertoglio y de los concejales Giusti y Dobler respectivamente.

El proyecto de referencia se propone la declaración de emergencia vial en el Distrito Sunchales. Que analizado el mismo los abajo firmantes constituidos en Comisión recomiendan su ratificación con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1º.- Declárese el estado de emergencia vial en el Distrito Sunchales para garantizar el ejercicio del derecho a la circulación y la movilidad urbana en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transitan por la vía pública.

ARTÍCULO 2°.- El estado de emergencia se establece por el término de un año, desde la entrada en vigencia de la presente, pudiendo ser prorrogado total o parcialmente por igual término por Decreto del Departamento Ejecutivo, debiendo comunicarse el mismo en un plazo que no supere los cinco días hábiles desde su vigencia al Concejo Municipal.

ARTÍCULO 3º.- Confórmese el Comité de Crisis como órgano rector para la elaboración del diagnóstico, planificación y evaluación de políticas públicas trans-versales, multidisciplinarias e interjurisdiccionales en materia de movilidad urbana y seguridad vial.



Agua

El servicio de agua potable, en esta ciudad, está ofrecido por una cooperativa que necesita una Ordenanza para modificar sus tarifas. Como es sabido por todos, el sistema empleado, a través de pozos de captación y tratada por sistema de ósmosis inversa, es un sistema electrodemante y de alto costo, por eso es que se adoptan medidas para el uso racional del vital elemento.

Por lo tanto la herramienta legal dispone que por el trimestre febrero, marzo, abril se incremente un 29%; a partir de mayo un 16% de incremento.