Se abrió la convocatoria para la Fiesta provincial del Teatro 2023

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe acompaña la convocatoria del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo que ya anunció la apertura de las inscripciones para participar de la edición 2023 de las fiestas provinciales del Teatro de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Los elencos de las tres provincias que quieran participar ya pueden inscribir sus espectáculos a través del formulario correspondiente, disponible en el siguiente enlace: https://inteatro.ar/convocatorias/selectivo-santa-fe/

La inscripción estará abierta hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, y el reglamento que rige para las tres provincias puede consultarse acá: https://drive.google.com/drive/folders/1phe0mYeFdR7DRiCk3pLinnPQXwkrDJyS

Las fiestas provinciales de Teatro tienen como misión generar un espacio de encuentro anual y festivo del teatro de la provincia, en el marco de una cogestión con los Estados provinciales y otras instituciones para propiciar el intercambio de saberes, necesidades y experiencias de formación y compartir sus producciones con el público.

Asimismo, se seleccionará el o los espectáculos que participarán en la Fiesta Nacional 2023 representando a la provincia.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

-El 75%, como mínimo, de los integrantes de los espectáculos que se presenten a la Selección Provincial, deberán tener estabilidad y permanencia en la Provincia en la cual se presentan al proceso de selección, al menos durante los últimos 2 años.

-No podrán competir elencos y/o grupos teatrales con los mismos espectáculos que hayan participado en ediciones anteriores de una Fiesta o Selección Provincial, o que hayan sido designados para representar a alguna provincia en una Fiesta Nacional, ni con adaptaciones ni modificaciones del mismo.

-Los espectáculos que se presenten al proceso de selección deberán contar mínimo con 4 (cuatro) funciones realizadas en distintas fechas ante público.

-No habrá restricciones de ningún tipo respecto a temática, línea estética o volumen de montaje.

-Aquellos espectáculos que requieran un espacio no convencional, deberán informar a la Comisión Organizadora respectiva, 30 días antes de su presentación.

-Cada espectáculo participante deberá seleccionar un integrante que los represente ante la Comisión Organizadora para todo trámite técnico-administrativo.

-Por ser su participación de carácter competitiva, los elencos participantes no percibirán honorarios por la función realizada en esta selección.