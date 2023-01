Novedosos eventos este fin de semana

"Me lo agendo" es un espacio para la comunidad en donde se pueden encontrar diversos eventos que tienen lugar en nuestra ciudad.

Es una aplicación que muestra un calendario, mes a mes, con actividades, eventos, inauguraciones y muestras que se desarrollan en Rafaela.

El link de acceso es https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Agenda.

"Me lo agendo" está disponible para descargar en Play Store (Android) como aplicación "Rafaela Ciudad".

En esta oportunidad, este fin de semana la comunidad podrá participar de música con Mario Actis y el Dj. Gabi Cáceres en la ciudad, precisamente en Santos Barriles (3 de Febrero 578).

Mario es profesor de guitarra, egresado del Instituto de música Popular "La Colmena", en Córdoba. También es ex integrante de La Escalera, Rafaela; Be-bop-a-lu-la, Ushuaia; Hierrock, solista de jazz y blues, Córdoba; Los Cuervos, solista de jazz y blues, Rafaela. Empezó su actividad musical en el 2008.

Además, cabe resaltar que los ciudadanos que quieran recibir la agenda en su teléfono celular pueden escribir un mensaje vía WhatsApp al número 3492 303 847.

También, quienes forman parte de una institución pueden enviar la información al correo electrónico [email protected], junto con un flyer o imagen alusiva. Desde el Municipio se cargarán los datos al calendario.

Si sos rafaelino podés enterarte sobre lo que pasa en tu ciudad y, si vas a venir a Rafaela, podés averiguar cuáles son los eventos disponibles para disfrutar a pleno y en familia durante tu estadía.