Pacto Mundial de las Naciones Unidas: la sostenibilidad adoptada por los CEO

Los CEOs se enfrentan a un contexto global enormemente desafiante, con la gran mayoría (93%) experimentando 10 o más desafíos simultáneos para sus negocios y el 87% advirtiendo que los niveles actuales de disrupción limitarán el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, según el mayor estudio de CEOs sobre sostenibilidad realizado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Accenture (NYSE: ACN). Mientras que los CEOs están cada vez más preocupados por estos vientos en contra, casi todos (98%) están de acuerdo en que la sostenibilidad es fundamental para su papel, un sentimiento que ha crecido un 15% en los últimos 10 años del estudio.

El décimo segundo Estudio de CEOs del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Accenture se basa en las opiniones de más de 2.600 CEOs de 128 países, 18 sectores y más de 130 entrevistas en profundidad, lo que lo convierte en la mayor muestra de ejecutivos, incluido el mayor grupo de CEOs del Sur Global, desde el inicio del programa de estudio de CEOs en 2007. En el estudio, los CEO advierten sobre el impacto de los contratiempos convergentes para las empresas y la sociedad, desde el vacilante multilateralismo y la inestabilidad socioeconómica hasta las interrupciones de la cadena de suministro y los efectos inmediatos del cambio climático.

"En un mundo caracterizado por los conflictos, la escasez de energía, el aumento de la inflación y la amenaza de recesión, el estudio de este año muestra que los CEO no creen que el mundo sea tan resistente a las crisis como cabría esperar. Las empresas siguen viéndose afectadas por múltiples perturbaciones. Como resultado, en un amplio abanico de cuestiones, desde el galopante cambio climático hasta el aumento de las desigualdades sociales y económicas, la acción empresarial en estos momentos no está a la altura de la ambición y el ritmo necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030", ha declarado Sandra Ojiambo, Subsecretaria General, directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

A medida que estos retos se acumulan, los CEO señalan problemas mundiales que tradicionalmente quedan fuera de la esfera empresarial -como el cambio climático o los conflictos sociopolíticos- como motivos de preocupación por la entrega de valor y el impacto para todas las partes interesadas. Cuando solo quedan ocho años para rescatar los ODS, casi la mitad (43%) de los directores ejecutivos de todo el mundo afirman que sus esfuerzos en materia de sostenibilidad se han visto obstaculizados por el entorno geopolítico, y esa cifra es aún mayor en el caso de los directores ejecutivos de países en desarrollo (51%). Al examinar los objetivos netos cero fijados por las mayores empresas del mundo, Accenture también descubrió que casi todas incumplirán sus propios objetivos a menos que dupliquen el ritmo de reducción de las emisiones de carbono para 2030.

Sin embargo, algunos CEO siguen teniendo una gran repercusión y muestran claros focos de éxito que aportan valor compartido a las partes interesadas y ventajas competitivas en sus sectores y están remodelando el futuro del desarrollo sostenible a través de la innovación y la colaboración. Dos tercios de los directores generales (66%) afirman que sus empresas están participando en asociaciones estratégicas a largo plazo para aumentar la resiliencia. Estos líderes están reconfigurando las cadenas de suministro subyacentes, volviendo a capacitar a su mano de obra, reevaluando su relación con los recursos naturales y repensando los límites planetarios mediante avances tecnológicos que abarcan soluciones físicas, digitales y biológicas.

"No cumplir con la promesa de los ODS es una preocupación real, pero, al mismo tiempo, una enorme oportunidad para las empresas que reinventan sus empresas y aprovechan la sostenibilidad como una de las fuerzas clave del cambio en la próxima década", dijo Peter Lacy, director global de Servicios de Sostenibilidad y director de responsabilidad de Accenture. "Los CEOs están claramente preocupados por la resiliencia, pero la resiliencia de un líder es la oportunidad de crecimiento de otro. Las nuevas oleadas de inversiones en tecnología y la innovación revolucionaria pueden volver a poner los ODS al alcance de la mano, pero solo si los líderes recurren a la sostenibilidad en busca de resiliencia para ayudar a crear nuevos mercados, productos y servicios que puedan corregir la trayectoria actual e impulsar el crecimiento en tiempos de disrupción.

Los consejeros delegados también identifican una clara necesidad de centrarse en la tecnología para encontrar soluciones que aborden los retos mundiales e impulsen el crecimiento. Los principales directores ejecutivos ya están integrando la sostenibilidad en sus empresas mediante el lanzamiento de nuevos productos y servicios sostenibles (63 %), la mejora de la recogida de datos sobre sostenibilidad en sus cadenas de valor (55 %) y la inversión en fuentes de energía renovables (49 %). Casi la mitad (49 %) está haciendo la transición a modelos de negocio circulares, y el 40 % está aumentando la financiación de I+D para la innovación sostenible.

En sus entrevistas, los directores ejecutivos identifican iniciativas clave para aumentar la resiliencia de las empresas, desde el establecimiento de objetivos climáticos basados en la ciencia y la inversión en la diversidad de su mano de obra hasta la participación en asociaciones intersectoriales sobre soluciones tecnológicas, la mejora de la visibilidad de la cadena de suministro y el fomento de una mayor biodiversidad. Además, los consejeros delegados siguen pidiendo el compromiso de los gobiernos para que den prioridad a objetivos mensurables a largo plazo como marcos de información ESG estandarizados, un mercado global para el carbono e incentivos para modelos empresariales sostenibles.

"A pesar de los contratiempos, hay lugar para la esperanza. Los directores ejecutivos encuestados reconocen cada vez más que pueden generar credibilidad y valor de marca comprometiéndose con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas sus operaciones, no sólo porque es lo correcto, sino también porque tiene sentido desde el punto de vista empresarial", añadió Ojiambo.