A falta de ríos, buenas son las piletas de lona

Los niños son amantes de ellas, y ¿qué adulto no se tienta y disfruta del agua en las piletas de lona? Vienen inflables y con caños, adaptándose a diferentes tamaños de patios y hasta de balcones. Diario LA OPINIÓN recorrió dos locales de la ciudad, y allí nos comentaron cómo se dieron sus ventas en relación al año pasado, además de otras cuestiones.

Silvio Brignone es el gerente de la sucursal de Megatone y nos contó que haciendo un balance interanual, sus ventas de piletas de lona han crecido entre un 30% y 40%, ya que antes la gente se centraba mucho en el tamaño de 3x2, el tradicional, y hoy por hoy cuentan con distintos tamaños y modelos. “Están las hexagonales, rectangulares, inflables que vienen con mucha variedad, y más chiquitas para los bebés. En todas las variedades se incrementaron las ventas y hay más opciones que antes; hay algunas que vienen súper completas con filtro, barrefondo, y las tradicionales de lona y caño en sus distintas marcas que son las que más salen en todas sus medidas, porque obviamente van acorde al patio o al espacio que uno tenga. Año a año van saliendo nuevos modelos, pero el de 3x2 es el tamaño más clásico que se vende”.

En relación al costo, una de 3x2 está alrededor de $40.000, y la 4 x 2,20 que es la rectangular más grande, está a $70.000 aproximadamente. "Los precios en general, sufrieron un incremento cercano al 30% en comparación del verano pasado, afirmó Brignone.

Cuando se le preguntó por las opciones de pago nos comentó que dicha cadena cuenta con el Crédito Megatone que es simple y fácil. Solamente se necesita el DNI y es a sola firma, brindando la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas sin entrega inicial. “Después está todo lo que es tarjetas de crédito bancarizadas que son el Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12; también el contado efectivo y de débito con buenas promociones y descuentos”, comentó.

Siguiendo el recorrido, ingresamos al local de Musimundo, y allí Laura y Leonel, dos jóvenes vendedores, nos comentaron, al igual que Silvio, que las ventas este verano se incrementaron alrededor de un 40%.

“Hay gente que lleva piletas inflables, o del tamaño más grande, pero sí, se vendió mucho”, comentó Leonel.

Laura explicó que hay varios modelos y medidas, y que mucha gente se animó a probar este verano la pileta redonda inflable, también la hexagonal con caños. En coincidencia con el caso anterior, la medida más vendida por ellos fue la de 3x2. Y en relación al pago explicó: “Lo que ayuda mucho en nuestro caso, como en el de la competencia, es que la gente tiene la posibilidad de no tener que usar las tarjetas de crédito, sino de pagar todos los meses en cuotas. Lo único que se pide es el recibo de sueldo; entonces hubo más posibilidades para la gente. Si tienen un sueldo en blanco o jubilación, con solo el DNI a nosotros nos salta en el sistema lo de la AFIP y los aportes, entonces se les dan distintos límites según lo que cobre. Por eso la gente tuvo la oportunidad de poder comprar la pileta o alguna otra cosa sin la necesidad de meter a los bancos de por medio con los intereses que eso implica".

Dicho esto, no habría impedimento para que las familias de la ciudad que aún no cuentan con una pileta de lona, puedan acceder a una para refrescarse y disfrutar las tardes de este verano a todo sol como el que estamos transitando.