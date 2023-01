Los ciberdelitos lideraron las denuncias y reclamos en la Defensoría del Pueblo

Los ciberdelitos o estafas virtuales lideraron las denuncias, planteos y reclamos ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe durante el 2022. Así lo revelaron desde la entidad, donde resaltaron la cantidad de víctimas que ni siquiera llegan a realizar la denuncia.

"Han tenido un alcance exponencialmente importante", afirmó el defensor del Pueblo, Jorge Henn, quien recordó que se firmó un convenio con "la Universidad Nacional del Litoral para hacer una encuesta con la Facultad de Ciencias Económicas” para tener una dimensión más real del impacto de este delito en la sociedad. “Nos parece que hay una cifra negra, que es la cantidad de gente que no denuncia", afirmó.

Henn comentó que "aparecen los planteos vinculados a las estimaciones de consumo que realiza la EPE que a veces no se condicen con la realidad; situaciones relacionadas a la obra social de la provincia (Iapos); planes de autoahorro, crédito UVA, alquileres".

Señaló con relación a los ciberdelitos que “la modalidad va mutando y que la principal herramienta de defensa es pensar que a uno también le puede ocurrir. A cualquiera le puede ocurrir, no solamente al «abuelito de 85 años». A cualquiera le puede pasar y es altísimo el promedio porque los estafadores están preparados".

"El robo de identidad no es punible en la Argentina, pero hoy entran a un Whatsapp, miran la foto, te saludan y podés caer. Creo que es un delito que ha tenido una dinámica muy importante. Pero también creo que los bancos, en general, no han hecho todos los esfuerzos necesarios como para evitar este tipo de delitos".

A título personal, Henn deslizó en declaraciones al programa “De 10” que se emite por “LT 10” que si dichas entidades sentirían que cada una de estas operaciones (por las estafas) le tocan el propio bolsillo, yo aseguro que no habría este nivel de delitos porque se harían muchísimas cosas más, como las que sugerimos y que se están tomando lentamente"

En esa línea, tras recibir numerosas presentaciones de ciudadanos con problemas por estafas virtuales, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe emitió en septiembre del 2022 una resolución que envió a distintas cámaras que aglutinan entidades bancarias, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y especialmente al Banco de Santa Fe, agente financiero del gobierno provincial. En la misma, instaba a incorporar una serie de medidas con el fin de prevenir a los usuarios de estafas virtuales.

Entre las medidas que el Banco de Santa Fe puso en marcha, se encuentra un sistema de alertas mediante la notificación al usuario cuando se accede a algún canal electrónico mediante un dispositivo nuevo; la red de atención y monitoreo todos los días durante las 24 horas; la implementación de Apps por módulos en donde el usuario acepte qué movimientos y operaciones va a tener habilitado; el control permanente y preventivo en los buscadores de internet, de modo de detectar la publicación de sitios falsos y el monitoreo de transacciones.

Respecto a la encuesta sobre ciberdelitos, la misma se desarrollará en la ciudad de Santa Fe a fin de generar información que favorezca los procesos de toma de decisiones y permita elaborar políticas públicas para reducir su incidencia.

"Hay una cifra negra de los delitos informáticos y con este relevamiento pretendemos sacarla a la luz. El resultado permitirá elaborar políticas públicas y llevar adelante acciones concretas tanto por parte de los organismos estatales, los bancos y la propia justicia", afirmó Henn en ocasión de suscribir el acuerdo con la Universidad Nacional del Litoral, casa de estudio que llevará adelante dicha encuesta. "Somos conscientes que muchas víctimas de ciberdelitos no denuncian porque están convencidos que no conduce a nada. Con este trabajo buscamos acercarnos a una cifra real que demuestre que esta tipología ha aumentado de manera exponencial desde la pandemia", especificó el Defensor.