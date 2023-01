Se dará hoy la inflación de diciembre y la anual

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Las principales consultoras económicas estimaron que el índice de inflación de diciembre fue del 5%, con lo que la anual cerraría en torno al 95%, la más alta desde 1991.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación mensual de diciembre y la anual de 2022.

La inflación más baja que la proyectada para este año fue la de 1991, año en que comenzó a regir la Ley de Convertibilidad y llegó al 84%, reduciendo drásticamente la del año anterior, cuando se ubicó en 1.343,9%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que la inflación de diciembre terminó por debajo del 5%, al igual que lo ocurrido en noviembre, cuando el IPC fue del 4,9%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizó a la baja sus previsiones para diciembre y señaló que se ubicaría en torno al 5,5%.

El economista Pablo Besmedrisnik consideró que "si bien hay una desaceleración y diciembre arrojaría una inflación alrededor del 5%, desde ningún punto de vista puede considerarse un éxito, porque sigue siendo muy alta".

Besmedrisnik, director de la consultora Invenómica, aseguró que "no hay un cambio dramático en la tendencia y es un éxito relativo, porque va a seguir siendo alta y no hay indicios de un quiebre de tendencia en adelante", en declaraciones a Noticias Argentinas.

"Si bien pueden verse algunos resultados positivos en precios de alimentos, como sucede siempre con el impacto de los precios regulados, los mismos serían limitados por dos o tres meses, y luego el efecto se diluirá", dijo.

Explicó que hay "muchos costos que están contenidos, como el de los servicios, insumos que deberán ajustarse en los próximos meses, sumado al aumento del dólar que le pone presión a los precios".

"A ningún empresario se lo puede obligar a que trabaje a pérdida y van a buscar la forma de no perder y la realidad es que hay presión de costos" añadió Besmedrisnik a esta agencia.

Dijo que "en un año electoral no hay mucha expectativa de que la política monetaria cambie, porque nadie quiere asumir costos políticos, por lo que la inflación en los próximos meses va a estar por encima de las estimaciones de la autoridad económica".

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T "presentó un incremento mensual de 6,2% en diciembre, por lo que 2022 cerró con un aumento de 97,4%", según el economista Camilo Tiscornia.

Explicó que "el rubro de mayor suba mensual fue esparcimiento, impulsado por los componentes relacionados con el turismo, que tienen un pico en este mes por el comienzo de la temporada de verano, seguido por educación y salud como consecuencia del ajuste autorizado por el gobierno".

Para la consultora Ecolatina, la inflación de diciembre será del 4,3% y de 95,7% para el acumulado anual, aunque estimó que "probablemente el índice a nivel nacional esté más cerca del 5 por ciento".

El economista Santiago Manoukian, advirtió que "el posible impacto de la sequía sobre los alimentos, la dinámica salarial y los ajustes pendientes de las tarifas de servicios públicos van a seguir presionando sobre el nivel de precios dentro del equilibro inestable en el que se seguirá moviendo la economía en los próximos meses".

Por su parte, los analistas de EcoGo pronostican una inflación de 5,2% y un alza de 95% anual.

El economista Sebastián Menescaldi estimó que "enero viene con un set de aumentos de precios regulados importante que puede acelerar las subas" y que "durante el primer trimestre la inflación tendrá un piso del 5%".

Finalmente, la consultora PxQ, en tanto, también ubicó el índice mensual de diciembre en 5%, con un cierre para la inflación anual de 94,5% y que los principales rubros que incidieron fueron los servicios culturales, gastos comunes por la vivienda y servicios de telefonía.