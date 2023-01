Alberto en modo electoral habló de posible reelección

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández volvió a criticar los dichos del ex presidente Mauricio Macri respecto de que la sociedad argentina era "la más fracasada" de los últimos 70 años, al asegurar que se trata de "un pueblo maravilloso" con "un futuro mejor" por delante, y convocó a construir "juntos" la Argentina de los próximos años.

"Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un futuro mejor. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos", subrayó Fernández en un video que publicó en sus redes sociales.

En una grabación de casi tres minutos y con fuerte tono electoral, el jefe de Estado precisó: "Yo creo en el pueblo argentino. Creo en mi pueblo. Creo en nuestra capacidad de hacer posible lo imposible. Confío en nuestra fortaleza para seguir adelante".

"Empiezo este año con mis fuerzas renovadas y mi compromiso inalterable. Estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo", subrayó Fernández, en la antesala de lo que serán los próximos meses que estarán atravesados por la contienda electoral.

En el inicio de la pieza audiovisual se puede ver un fragmento de una actividad que realizó Macri en la ciudad española de Madrid a principios del pasado mes de octubre, donde el ex presidente afirmó que la sociedad argentina debe ser la "más fracasada de los últimos 70 años".

"¿Qué futuro puede tener un país que tiene un ex presidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años?", apuntó Alberto Fernández mirando a cámara.

En la tercera secuencia de imágenes se puede ver al Presidente junto a la primera dama Fabiola Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, junto a su perro Dylan en el parque de la Residencia de Olivos, al tiempo que se escucha la voz en off del jefe de Estado: "Mientras juego con Francisco, busco una respuesta, lo miro y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca".

"¿Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una educación pública que dio cinco premios nobeles? ¿Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Que recuperó la democracia al grito de Nunca Más y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador?", cuestionó el Presidente.

Durante el spot se pueden observar distintas imágenes históricas, tales como el juicio a las Juntas Militares y la decisión del expresidente Néstor Kirchner de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar, además de una fotografía del director Santiago Mitre junto al actor Ricardo Darín recibiendo el premio Globo de Oro a la mejor película hablada en lengua no inglesa por "Argentina, 1985".