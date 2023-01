Gol de Messi para la victoria del PSG

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Paris Saint Germain, con el retorno de Lionel Messi al once titular tras la conquista del Mundial de Qatar, venció 2-0 al Angers SCO por la 18va fecha de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes y le sacó seis puntos de ventaja al Racing Club de Lens que igualó 2-2 con su homónimo de Estrasburgo.

El equipo parisino llegaba a este encuentro con 44 puntos siendo el líder absoluto del torneo mientras que "les Scoïstes" se encontraban últimos con ocho unidades, con lo cual, necesitaban una victoria para soñar con la salida de la zona de descenso.

No era un partido más para el conjunto de la capital francesa ya que este partido en la noche francesa indicaba la vuelta del argentino campeón del Mundo Lionel Andrés Messi a la lista de concentrados y al once titular del equipo de Christophe Galtier pero, a pesar de retornar con la medalla de oro de Qatar, la directiva del PSG se diferenció de los homenajes de los clubes a sus campeones mundiales y desistió de hacerle un reconocimiento en el Parque de los Príncipes al astro rosarino que conquistó la máxima competición a nivel de selecciones ante Francia.

Con este resultado, el equipo parisino le sacó seis de ventaja al Racing Club de Lens que igualó 2-2 con su homónimo de Estrasburgo mediante los goles de Alexis Claude Maurice y Lois Openda para los "Aurirojos" mientras que para los de Alsacia anotó Kevin Gameiro y Sanjin Prcic.

En otro de los encuentros que se dio esta jornada, el Olympique de Lyon igualó 0-0 con el Nantes en La Beaujoire-Louis-Fonteneau con la presencia del argentino campeón del Mundo Nicolás Tagliafico por el lado de "Les Lions".

Por su parte, el Olympique de Marsella venció por 2-0 al Troyes en el Stade de l Aube con los goles de Chancel Mbemba y Jordan Veretout para el equipo que contó con la presencia del argentino Leonardo Balerdi y que se ubica en la tercera posición de la liga francesa con 39 puntos.