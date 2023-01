El Pulga se marcha de Colón

Luis Miguel “el Pulga” Rodríguez acordó su llegada a Central Córdoba de Santiago del Estero después de dos temporadas en Colón de Santa Fe, en la que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021. Todavía no firmó la salida del club santafesino, aunque está cerca, firmará con los santiagueños hasta finales de 2023.

”Nosotros vamos a buscar la posibilidad de sacarlo a Colón, ya que es una situación que afecta a todos, no tenemos ningún club, no tenía sentido negociar con nadie, sin tener certezas de su futuro. Fuimos coherentes y mantuvimos el respeto, pero cuando dicen mentiras tengo que salir a contestar”, dijo el representante de “El Pulga”, Roberto Sanjuan, en una nota con el programa ADN GOL (96.7) de Santa Fe.

”Llegamos a un acuerdo por un número que es más bajo que ese que se mencionó. Para poder destrabar la salida, se acordó con el abogado de Agremiados y vamos a buscar la chance de que pueda irse de Colón”, explicó. Rodríguez, de 38 años, no tuvo tanta continuidad en el último año por diferentes lesiones.

”El club se movió rápido y nos hizo llegar una propuesta. Había otros clubes que estaban interesados, pero el Pulga eligió Central Córdoba y estamos en camino de que se concrete su llegada. Sabemos que es un club ordenado, que cumple con lo que pacta, que es muy grande y juega en uno de los mejores estadios de Sudamérica. Para él es un placer tener esta oportunidad”, completó el empresario.