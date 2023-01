El Federal A comenzará el 19 de marzo

La temporada 2023 del Federal A -que tendrá la participación de Unión de Sunchales- será similar a la de la edición anterior, según el despacho oficial del Consejo Federal. Tal cual ocurriera en el 2022, la fecha de inicio fue pactada para el 19 de marzo, la repetición del formato utilizado en la última temporada, pero con la inclusión de la ventaja deportiva en los playoffs (menos en la final) y la posibilidad ya reglamentada de la promoción ante el equipo de la B Metro.

Los descensos seguirán siendo cuatro y habrá dos zonas de 17 equipos cada una, que se confeccionarán una vez conocidos los equipos ascendidos desde el Torneo Regional. Por otro lado, el encuentro final será en estadio neutral.



ETAPA CLASIFICATORIA

Se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Clasificarán a la Etapa Eliminatoria del primero (1°) al octavo (8°) de cada zona. Es decir 16 en total.

La primera ronda de playoffs estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento general. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido: 1° vs 16°, 2° vs 15°, 3° vs 14°, 4° vs 13°, 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°.En caso de igualdad al cabo de los 90, clasificarán a la segunda ronda los que terminaron ubicados de 1° al 8º.

Este formato se mantendrá hasta semifinales. Luego, los dos finalistas jugarán un partido en cancha neutral, cuyo ganador ascenderá a Primera Nacional y el perdedor jugará un partido Promoción ante un un club de la Primera B Metropolitana.

Los equipos que culminen la etapa clasificatoria en los puestos 16 y 17 de cada zona perderán la categoría.