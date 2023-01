Globo de oro por ser la Mejor película extranjera

"Argentina, 1985", la película dirigida por Santiago Mitre ganó esta noche el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la 80ma. edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Con el antecedente en 1986 de "La historia oficial", de Luis Puenzo, la cinta que retrata el trasfondo del Juicio a las Juntas militares se llevó la estatuilla a la mejor película extranjera, terna en la que se impuso por sobre "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "Decision to Leave" (Corea del Sur) y "RRR" (India).

La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, es protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani y era la única cinta latinoamericana en competencia.

El triunfo del galardón hizo saltar de alegría a la mesa en dónde se encontraba el equipo argentino. Ricardo Darín y Santiago Mitre subieron al escenario del Beverly Hilton, de Beverly Hills, y le agradecieron la estatuilla a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Darín agradeció el premio en inglés y rápidamente dejó un mensaje en español para los argentinos. "Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Los quiero. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría", celebró el actor haciendo referencia al Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Por otro lado, el director del film dio un discurso sobre la importancia de la democracia: "Estoy muy feliz de estar aquí. Le quiero dedicar este premio al equipo, a los productores, a los que no pudieron estar acá, a los actores que están viéndolo desde Argentina. Tengo el gran privilegio de estar junto al gran actor Ricardo Darín. Les dedico este premio a todos los que lucharon por la democracia; creo que la democracia es algo por lo que debemos seguir luchando".

El filme de Mitre, que sigue la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo para realizar el juicio a las Juntas de la última dictadura, quedó preseleccionada también la semana pasada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa de los premios Bafta del cine británico, a realizarse el próximo 19 de febrero.

La película, que fue la más vista de 2022 en salas nacionales, deberá esperar hasta el 19 de enero para conocer si formará parte de la lista definitiva de cinco producciones internacionales que competirán por el galardón, entregado por la Academia de Cine y Televisión del Reino Unido.

La cinta obtuvo también nominaciones en los Goya y los Critics' Choice Awards, además de ser preseleccionada en la carrera por los Oscar, que darán a conocer sus candidaturas finales el próximo 24 de enero.

El drama histórico tuvo un amplio recorrido por festivales internacionales desde su estreno en salas el 29 de septiembre pasado, como en el Festival de Venecia, el de San Sebastián -donde se alzó con el Premio del Público-, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros. TÉLAM