El presidente de CRA, Jorge Chemes, también habló de los anuncios lecheros en el programa radial ADN Rural. Al respecto, expresó: “lo que anunciaron fue algo muy chico. Quiero ser objetivo porque cualquier dinero que se le pueda ofrecer al productor tambero viene bien, pero es una ayuda momentánea o un parche que después hay que acompañar con medidas claras que brinden confianza y seguridad”

Para el dirigente entrerriano, que cuenta con una explotación tambera, “si no hay seguridad no habrá inversión y sin inversión no hay crecimiento. La confianza que deben brindar con medidas es fundamental para que haya inversiones”.

Por último, habló sobre la sequía y admitió que el Gobierno “no toma dimensión o conciencia de las verdaderas consecuencias, que se verán dentro de unos meses cuando fallen las cosechas, cuando las producciones de las economías regionales estén peor o cuando la ganadería muestre caídas en los índices de preñez y destete”. Y agregó: “creo que lo más grave no ha llegado; a veces me da la sensación que aquellos que toman las decisiones no tienen conciencia y no piensan en medidas o herramientas para que los sectores afectados puedan sobrellevar esta situación”.