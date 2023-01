Cuáles son los cortes vacunos ideales para el verano

Algunos cortes de carne vacuna son ideales para el verano por su ductilidad y salubridad. Según el médico Jorge Tartaglione (cardiólogo, ex Presidente de la Fundación Cardiológica Argentina) “la carne ocupa un espacio muy importante en la mesa de los argentinos y eso no deja de suceder en las vacaciones”.

Consultado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el especialista sostuvo que “la carne es un componente muy importante de la alimentación porque es fuente de muchos nutrientes, como proteínas de muy buena calidad, cinc, fósforo, cobre y vitaminas”.

“Además, dentro de las vitaminas la que se destaca y nosotros siempre lo resaltamos mucho, es la vitamina B12”, afirmó. Según el médico esta vitamina es muy importante en madres embarazadas y niños para “evitar trastornos neurológicos”.

Y agregó: “en verano es importante tratar de consumir carne con contenido magro porque, además, permite su reutilización y la posibilidad de consumirla en forma fría. Algunos cortes que recomendados son el lomo, cuadril (tapa, bifes o colita), el bife de chorizo y la nalga”.

En cuanto a la preparación, el médico aseguró que esos cortes presentan una gran ductilidad como para consumirlos al plato o en sándwich, fríos o calientes, en vinagretas u otras preparaciones similares que puedan consumirse a lo largo de todo el día. También se pueden preparar hamburguesas caseras con cortes magros.

Por otra parte, reconociendo que hay personas que prefieren los cortes con más cantidad de grasa, como el asado, el vacío o la entraña, el especialista recomendó prepararlos a la parrilla para propiciar que se desgrasen. Al respecto, el médico sostuvo que “nosotros sugerimos que la parrilla sea con canaleta y no caños redondos, porque en estos modelos la grasa cae sobre las brasas y puede llegar a generar toxinas”.



CÁLCULO DE PORCIONES

Según Tartaglione, la mitad del plato debe estar compuesta por proteínas y la otra mitad por vegetales o frutas. “Para calcularlo más fácil, podés comerte un bife que sea el tamaño de la palma de la mano”, puntualizó.

“Nosotros preferimos recomendar cortes que tienen grasa extramuscular, como el bife de chorizo, en donde la grasa está ubicada en la parte exterior y puede ser quitada completamente”, dijo.