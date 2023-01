La pizarra de precios de la BCR, protagonista de una novela impensada

A partir del revuelo que generó la salida de Cargill y ADM de las pizarras de la Bolsa de Comercio de Rosario, una entidad representativa del agro subió la apuesta. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado alertando sobre la "pérdida de transparencia" que experimenta el proceso de formación de precios de granos y oleaginosas. "Últimamente con las distintas intervenciones del Estado, el proceso se ha agravado. y hemos tenido víctimas, beneficiarios y cómplices".

La dirigencia confederada reconoció que los mercados de futuros en Argentina tienen más de 100 años de funcionamiento, pero al mismo tiempo señaló que "un porcentaje muy importante de la cosecha se sigue negociando bajo la modalidad a fijar", utilizado para determinar el precio al momento de ejercer la venta, una herramienta, la pizarra o peor aún el precio del comprador, lo cual no termina siendo transparente, si es el valor real de los granos de ese día".

Al respecto, reflexionaron: "es momento de mejorar, trasparentar e institucionalizar este mecanismo de formación de precios en los negocios a fijar y el mercado de futuros, Matba-Rofex, es la mejor herramienta para ello". Y agregaron: "todas las operaciones se deberían realizar bajo este mercado, asegurando trasparencia y volumen en la formación de los precios".

Por su parte, Jorge Chemes (presidente de CRA) analizó: “yo creo que el sistema de precios de pizarra es un precio de referencia muy importante que históricamente ha marcado un nivel de seriedad en lo que son los sistemas de comercialización de granos”, ponderó. Y agregó: “no se puede manosear un sistema tan serio y hacer lo que uno quiere”

Precisamente, en clara alusión a los “tanques” que pretenden abandonar el sistema, indicó: “es como un partido de futbol entre chicos y que alguno se enoje, agarre la pelota y se vaya. No puede ser que cuando conviene uno se queda y cuando no, se retira”. Al respecto, admitió que la situación “atenta contra la seriedad y la historia de una herramienta tan importante como el precio de pizarra”.



LA POSTURA DE LOS CHACAREROS

La Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que preside Carlos Achetoni, salió con los tapones de punta tras conocerse la decisión de abandonar los precios de pizarra de Cargill y ADM.

Mediante un comunicado calificaron la situación como "gravísima" y consideraron que "atenta contra las normas que rigen el mercado, atacando su transparencia".

También tuvo críticas contundentes ante el accionar del Gobierno, que ha sostenido en reiteradas oportunidades que tiene la intención de distorsionar, desconectar y deprimir los precios de las producciones para desacoplar de los precios internacionales y tener un "mercado burbuja" a disposición, supuestamente, de la “mesa de los argentinos”. Así, se sigue castigando sin miramientos a los productores, impactando con más fuerza sobre los más pequeños, en los que se acelera la desaparición".

Al mismo tiempo, la dirigencia chacarera se preguntó si "el Gobierno hará la vista gorda ante este accionar que va en contra de casi todo el sector y sólo beneficia a dos empresas". Y recordaron los beneficios que el dólar soja generó en el sector agroexportador: "en menos de seis meses, el Gobierno ya habilitó a que en dos oportunidades se llevara adelante una fenomenal transferencia de recursos desde los productores hacia los sectores concentrados. ¿Ahora también les dará vía libre para operar por fuera del sistema? Pareciera que los "favores" nos van a salir demasiado caros a los argentinos y más especialmente a los productores, que cobramos U$S 170 por la soja cuyo valor es de U$S 500".



PLENARIA DE LA CÁMARA DE CEREALES

La Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario realizó el viernes 6 de enero de 2023, una reunión plenaria. De ella participaron todos los sectores que la integran -asociaciones de productores, cooperativas, acopiadores, corredores de granos, exportadores, industriales aceiteros y molineros- quienes analizaron el contexto actual del mercado físico de granos que se desarrolla en la “Zona Rosario”.

En dicha reunión, todos los sectores ratificaron en forma unánime su voluntad de activa participación institucional, a fin de continuar en la tarea emprendida hace 123 años en pos de la transparencia y fortalecimiento de los mercados institucionalizados.

En lo referido a la trascendencia pública que han tenido las decisiones eminentemente comerciales tomadas por algunas empresas compradoras, el Plenario de la Cámara Arbitral coincidió en la importancia de recordar que, tal como lo determina el art 3° del Decreto 1058/99, los Precios de Pizarra tienen carácter orientativo “no siendo obligatorios para las partes en ningún segmento de la comercialización, salvo pacto expreso en contrario”.

Asimismo, los sectores ratificaron en forma unánime que los Precios de Pizarra definidos diariamente lo han sido con la profesionalidad y el respeto a las normas vigentes, expresando además que las particulares circunstancias impuestas por la grave situación climática actual, la peor sequía en los últimos 35 años, sumada a las regulaciones en el mercado y los cambios continuos en la comercialización de granos, hacen necesario que la Cámara continúe con la permanente actualización de las metodologías a ser aplicadas.