Maquinarte dará a conocer una nueva propuesta teatral

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anunciáramos en la víspera, mañana, viernes 13, la ciudad podrá tomar conocimiento de una nueva propuesta teatral.

El amor por el arte de las tablas es un sentimiento que en esta región se evidencia a través de diversos grupos que, desde el interior profundo, persisten en dedicarse, con especial accionar al arte que es el centro de sus desvelos.

Quienes integran el grupo Maquinarte llevan más de 15 años en esta actividad, guiados por la dirección de Gabriel Fiorito, un reconocido director de nuestra ciudad.

Nos contactamos con uno de los protagonistas, Roberto Cerri, quien nos ofreció algunos detalles de esta propuesta que será conocida mañana.

En tal sentido nos hizo saber que con intensa dedicación llevan una extensa trayectoria, y componen el elenco:

Roberto Cerri, Pablo Gamero, Cecilia Gonela y Gerónimo Palacios.

La pieza que subirá a escena el viernes se titula "La última Diva" y el libro le pertenece a Sebastián Vigo.

La asistencia fue ofrecida por Solana Hernández y la dirección corresponde a Gabriel Fiorito.

Es importante señalar que la obra fue elegida por el director, quien la vio en Buenos Aires y consiguió el libreto.

Como ya lo dijimos el estreno está previsto en el Club de Abuelos de 9 de Julio 57, consultado por el sitio en que se ofrecerá la representación, Cerri señaló que "a través de los años el grupo se caracterizó por buscar espacios alternativos para montar y presentar las obras, no solo nos manejamos con obras presentadas en el teatro de formato tradicional sino que nos gusta experimentar en lugares no convencionales".

En relación a las expectativas generadas por el estreno destacó que "las expectativas de un nuevo estreno siempre nos acompañan con mucha ansiedad por presentar un producto de calidad , que el espectador lo disfrute y saque sus propias conclusiones de lo que vio.

Cabe destacar que la "preparación de esta obra nos llevó aproximadamente más de cinco meses reuniéndonos entre dos o tres veces por semana durante varias horas donde uno va experimentando y probando distintas formas de abordar los personajes.

La propuesta es novedosa y a la vez práctica para los espectadores ya que según lo hizo saber el entrevistado "manejamos el formato de Café Concert donde el espectador llega y lo acompañan a su mesa que ya va a estar asignada , ahí encontrará una carta donde podrán pedir algo de comer y tomar y disfrutar de una salida distinta al teatro.

Finalmente Cerri puso de relieve que "resta decir que no solo somos el elenco , director y asistente también queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan en la puesta como objetivistas, iluminador, decoración del salón, coordinadores de sala, técnicos y tantas personas que hacen que esto sea una fiesta a la hora de actuar y presentar el producto. Un agradecimiento especial al Club de Abuelos de calle 9 de Julio 57 que tienen siempre la mejor onda cuando le proponemos nuestras locuras".

El estreno se producirá el viernes 13 a las 21 horas y habrá función el domingo 15 a las 20,30 hs.

Reservas al WAP.03493-455883.