Joven armado arrestado: dos delitos en dos horas

En la madrugada de este martes -siendo las 3.10-, uniformados de la Comisaría 3ª de Sunchales aprehendieron a un sujeto por dos delitos y secuestraron un arma de fuego, cartuchos, dos motos y celulares que tenía en su poder.

Agentes de la Comisaría 3ª tomaron conocimiento de dos hechos delictivos ocurridos con tan solo dos horas de diferencia en calle Estanislao López al 700 de la vecina ciudad. Los ilícitos fueron calificados provisoriamente como violación de domicilio, daño y robo en grado de tentativa.

Los sindicados eran tres y se conducían en una moto. En ese momento, efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) dieron aviso por radio que se encontraban en la persecución de tres hombres en una moto y solicitaban apoyo.



HUIDA

Fue entonces que uno de los individuos descendió de la moto en Avenida Sarmiento y 1º de Febrero, donde fue retenido por el personal policial.

Luego, en calle Láinez y Estanislao López, los restantes sujetos dejaron abandonado el motovehículo en la vereda junto a una mochila y se dieron a la fuga rápidamente por los patios de las viviendas.

En una requisa por la zona, los agentes lograron secuestrar una escopeta

marca Centauro, calibre .32, caño recortado, con dos cartuchos intactos color rojo, la motocicleta tipo 110 c.c. color negra sin marca visible; y siguiendo las pistas de los individuos, hallaron un teléfono celular marca Samsung S9 Plus color negro.

Luego de las actuaciones, los efectivos trasladaron el procedimiento a la sede policial, donde les dieron conocimiento de los hechos a las autoridades judiciales competentes.

Cabe agregar que el joven retenido fue identificado como Bautista Nicolás M. de 17 años de edad. De lo sucedido se dio conocimiento al Juzgado de Menores, el cual dispuso que no se inicie causa al menor y se proceda a hacer entrega del mismo a su progenitora.

A su vez se le dio conocimiento al Fiscal de turno, ya que los dos jóvenes que se dieron a la fuga serían mayores de edad.