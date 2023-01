Enzo Fernández volvió de su castigo con un gol

Enzo Fernández fue castigado por Benfica cuando se quedó en Argentina pasando las fiestas de fin de año, por lo que recién ayer volvió a ponerse la camiseta roja del club lisboeta y lo hizo de la mejor forma, ya que marcó el segundo tanto de la victoria por 2 a 0 sobre Varzim para clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Portugal.

El castigo no solamente incluyó que no fuera citado para el anterior encuentro frente a Portimonense por la liga local, sino que además no se le permitió ingresar al campo de juego para ser agasajado por el título del mundo con el seleccionado argentino, algo que sí ocurrió con su compañero y capitán del equipo, Nicolás Otamendi.

Los "rojos" se pusieron en ventaja en el primer tiempo con un tanto de tiro libre de Grimaldo con un preciso zurdazo y Fernández marcó el segundo gol en el complemento con un toque de derecha en el borde del área chica.

En tanto que el citado Otamendi, que ya había disputado dos partidos después de ganar la Copa del Mundo en Qatar, hoy tuvo descanso y no fue convocado por el entrenador alemán Roger Schmidt.

Al momento de convertir su gol Fernández le hizo gestos a los hinchas como que se quería quedar en Benfica, luego de unos últimos días agitados por un posible pase al Chelsea inglés. El público se lo retribuyó con aplausos y hasta recibió un abrazo del propio técnico de Benfica.



GRAN ACTUACIÓN DE GARNACHO

El brasileño Antony (PT 21m), asistido por su compatriota Fred, y el inglés Marcus Rashford (ST 45 y 49m) marcaron los goles en el estadio Old Trafford de Manchester.

Martínez, campeón del mundo con el seleccionado nacional en Qatar 2022, y Garnacho jugaron los 90 minutos en la victoria frente al equipo de la tercera división inglesa.

Manchester United, campeón en cinco ocasiones del torneo, dispuso una formación que alternó titulares y suplentes.

En el segundo partido de la jornada, Newcastle se impuso 2-0 ante Leicester City, como local, y también avanzó a la siguiente instancia.

Los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra proseguirán hoy con los siguientes cruces: 16.45: Nottingham Forest-Wolverhampton y 17.00: Southampton-Manchester City