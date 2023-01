Sunchales llegó a los 39º y fue la más calurosa del país

Luego de que el domingo Rafaela haya sido, en el horario de las 14 la ciudad más calurosa de Argentina con más de 35ºC, este martes fue el turno de la vecina localidad de Sunchales. Es que la pequeña ciudad del Monumento Nacional de Cooperativismo llegó ayer, en el mismo horario, a los 39 grados y fue el sitio más caluroso del país en una nueva jornada agobiante en gran parte del territorio nacional, especialmente la región centro y el norte patagónico. En ambas áreas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo alertas amarillas y naranjas por temperaturas que pueden ser peligrosas para la salud.

El ránking de las localidades más calurosas de la provincia de Santa Fe fue liderado por Sunchales a las 14 horas de este martes con 39 grados. Incluso con esa marca se ubicaba como la ciudad que registraba la temperatura más alta del país. En la tabla provincial, la segunda localidad con más calor a las 14 horas era San Justo, con 38,4 grados; seguida por Coronda, 37,6; ciudad de Santa Fe, 37,6; Rosario, 37,1; Villa Constitución, 37,1; Cañada de Gómez, 37,1; y Rufino, con 36,9 grados. Igualmente, por más que no haya figurado en esa lista, Rafaela, a la hora 14 de ayer, registró 38ºC según el twitter Clima Rafaela, con lo cuál hubiese estado nuevamente entre las ciudades más calientes del territorio nacional. De todos modos, la máxima en nuestra ciudad fue de 38,6ºC un par de horas más tarde.

No obstante, durante este martes, permanecieron bajo alerta meteorológica naranja por temperaturas con "efecto moderado a alto en la salud" las siguientes áreas del país: el centro y sur de Santa Fe, la casi totalidad de Río Negro y el este de Neuquén, toda la provincia de La Pampa; el sur de la provincia de Buenos Aires; el este de Mendoza; el oeste y sur de San Luis; el sureste de Córdoba en las ciudades de General San Martín, Marcos Juárez y Unión;y el centro y oeste de Entre Ríos en las localidades de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

Cabe señalar que las temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose altas desde hace varios días. Es por ello que se recomienda a la población de las provincias afectadas mantener la hidratación, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.



¿CUÁNDO LLEGA EL ALIVIO?

Teniendo en cuenta estas temperaturas extremas que venimos padeciendo desde hace casi dos meses, se espera que el alivio en cuanto a los registros térmicos llegue mañana a nuestra ciudad y región con la rotación de vientos al sur y sudoeste, aunque con escasa probabilidad de lluvias de importancia.



CICLOGÉNESIS EN EL SUR

Para las próximas horas se anuncia “muy inestable” en el centro y norte de la Patagonia con la formación de una ciclogénesis sobre el Mar Argentino adyacente. Las precipitaciones se generalizarán e intensificarán entre el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, acompañadas de fuertes vientos del este y luego del sur. La región de Comodoro Rivadavia podría registrar entre este martes y miércoles una situación meteorológica potencialmente peligrosa, con lluvias de 30 a 50 mm y fuertes vientos que impidan el normal escurrimiento del agua hacia el mar. Las precipitaciones esperadas en la zona se ubican muy por encima de lo normal para la época, considerando que en todo el mes de enero suele llover poco más de 10 mm. “La rama frontal fría de este sistema de baja presión, a formarse frente a las costas del norte patagónico, se extenderá hasta la franja central del país cruzándola de manera lenta durante las primeras horas de este miércoles, bajo un entorno caluroso e inestable”, señaló el meteorólogo Christian Garavaglia. Y continuó: “bajo este escenario es probable el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas, afectando primero a la región de Cuyo, las sierras de Córdoba, La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, para luego extenderse el miércoles al resto de la provincia bonaerense, Capital Federal, resto de Córdoba y sur del Litoral”, pudiendo alcanzar a Rafaela este miércoles a la tarde o noche, cuando el viento rote al sur.