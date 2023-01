Cómo evitar golpes de calor en las mascotas

Las altas temperaturas no solamente afectan a las personas, sino también a los animales. Los días de intenso calor, en los que hay alerta naranja, por ejemplo, o alerta roja, pueden causar severos daños a nuestras mascotas. Es que, tanto perros como gatos son más sensibles que nosotros a las temperaturas extremas y si no se toman las precauciones necesarias, pueden sufrir golpes de calor que le podrían traer graves consecuencias en su salud. Es por eso que hay que estar atentos para minimizar al máximo los riesgos. Hay que tener en cuenta que como los perros y gatos no transpiran, no pueden regular la temperatura de su cuerpo de la misma manera que lo hacemos los humanos. Es precisamente por esa razón que jadean para eliminar el exceso de calor. Sin embargo, esta sola acción a veces no es suficiente.



¿CÓMO DARSE CUENTA QUE

PADECE UN GOLPE DE CALOR?

Si presentan síntomas tales como temperatura elevada, diarrea, vómitos, falta de apetito, decaimiento, mucosas rojizas o azuladas, jadeo excesivo, pérdida de conciencia, tambaleos y hasta convulsiones, es muy probable que esté sufriendo un golpe de calor. De la misma manera si lo notás perezoso, sin ganas de moverse, con respiración rápida o costosa, es fundamental que de inmediato llames a su médico veterinario de confianza para que te indique los pasos a seguir.

De todas maneras, es importante que mientras lo llevas a la consulta, le des agua fresca o cubitos de hielo, así como también le mojes la cara, la nuca y le coloques compresas frías en axilas e ingle para restablecerle la temperatura corporal.



¿CÓMO PREVENIR

UN GOLPE DE CALOR?

Hay varias acciones que podés hacer para prevenirlo. En primer lugar, no lo saques a pasear, ni menos lo lleves a correr, durante el mediodía a fin de que no se exponga a los intensos rayos del sol. Además, el calor del cemento le puede ocasionar quemaduras en sus patas. Chequeá que siempre tenga a disposición agua fresca y limpia. Si notás que está muy acalorado, mojalo con agua a temperatura ambiente. Dale de comer recién a la tardecita, cuando baje la temperatura. No lo dejes en lugares expuestos al sol o en ambientes pequeños que no dispongan de sombra. Jamás lo dejes encerrado en el auto, por más que tengas las ventanillas abiertas. Permanecer 10 minutos en el interior de un vehículo a altas temperaturas le puede ocasionar severos daños, incluso la muerte.