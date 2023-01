Acuerdo electoral de Schiaretti y Urtubey

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el ex mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, anunciaron ayer un acuerdo electoral con el que buscarán superar la grieta y competir por la Presidencia este año.

Así lo confirmaron luego de compartir un almuerzo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires y explicaron que construirán "un espacio político superador, por fuera de la grieta" en el que ambos competirán por la candidatura presidencial.

Ambos expresaron su decisión de ser postulantes nacionales y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista.

En ese sentido, en el encuentro destacaron que no van a ir "a ninguna PASO con el kirchnerismo".

"Ni con los K ni con el Frente de Todos", aclararon Schiaretti y Urtubey, que también hablaron del escenario nacional e internacional y del contexto económico que atraviesa el país.

No es la primera vez que el cordobés y el salteño inician un emprendimiento electoral, ya que junto a Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa habían encabezado Alternativa Federal, un espacio que tomó forma en 2019 pero a medida que se acercaban las elecciones se fue diluyendo.

En esta oportunidad, buscarán engrosar las filas de esta "tercera vía" con la que tienen como objetivo saltar la grieta entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio.

Schiaretti no puede volver a competir por la Gobernación de Córdoba este año y propone a Martín Llaryora para sucederlo.

En abril de 2022, en la casa de Urtubey había tenido lugar un asado del que participaron, además de Schiaretti, referentes de la oposición como el gobernador jujeño, Gerardo Morales; los diputados nacionales Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo y Graciela Camaño, y el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas.