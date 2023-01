Vimo asumirá de forma transitoria la intendencia

La concejal y doctora Brenda Vimo quedará a partir de este viernes 13 de enero, y de manera momentánea, al frente de la intendencia por el lapso de 15 días, ya que al ser vicepresidente primera del Concejo Municipal reemplazará al intendente Luis Castellano, quien se tomará unas vacaciones. Es que Germán Bottero, el presidente del Concejo, estará de licencia, y al mismo tiempo lo hará también Castellano, con lo cual, por orden de jerarquía, Vimo ocupará el cargo de intendente de Rafaela por las próximas dos semanas. Mientras tanto, Lisandro Mársico, quien es el vicepresidente 2º del CM, será el reemplazante de Bottero en la presidencia del Concejo.

De hecho, será un momento histórico para la ciudad, ya por primera vez una mujer será la máxima autoridad local al menos de forma transitoria. De esta manera, la edil oficialista quedará a cargo del Departamento Ejecutivo en reemplazo del intendente Castellano, quien desde ese día y hasta el inicio del mes de febrero tomará su merecido descanso anual. Este viernes, a partir de la hora 11, Vimo firmará el traspaso de mando temporario, tal cual se encuentra establecido en la ley de Municipios y Comunas, que determina esa medida en la ausencia del intendente en funciones, en este caso en particular, debido a la licencia por vacaciones del jefe municipal.

"No estoy del todo ansiosa, porque más allá de que no estará Luis estará todo su equipo técnico, el mismo con el que cuenta a lo largo de todo el año. Lo único que espero es que no haya ningún tipo de eventualidad. Uno va a acompañar lo que se viene haciendo y básicamente hay que estar presentes en caso de alguna eventualidad administrativa, como una definición o una firma de urgencia como para que esté todo legalmente cubierto", le comentó Vimo a este Diario, quien luego remarcó que "sin dudas es un gran orgullo sentarme en ese sillón de la intendencia, aunque sea por 15 días y reemplazar al intendente. Claramente es un lugar muy especial y muy digno y lo vamos a llevar a cabo de la mejor manera posible".