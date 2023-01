Macagno se va de Newell's

El exarquero de la Crema no seguirá en la Lepra.

Cuando terminó el pasado torneo de la Liga Profesional, Platense tenía bien en claro que debía reforzarse para no complicarse con el descenso en 2023.

Hasta la última semana eran 7 los refuerzos para el ahora equipo de Martín Palermo y durante las últimas horas, la dirigencia aceleró y cerró dos incorporaciones más. Ramiro Macagno y Jerónimo Cacciabue serán calamares. Ambos pertenecen a Newell's y llegan a préstamo por un año y con opción de compra.

Comenzando por el arquero, Tense tiene hoy una superpoblación de arqueros en el plantel, además de Macagno, Cuenta con Alejandro Sánchez, Augusto Alcorcel y el recientemente incorporado, Ignacio Arce. Si bien se rumorea sobre una posible salida del Oso, no deja de llamar la atención de incorporar otro arquero contando con tres.

Tiene 25 años y pasado en Atlético de Rafaela, de donde surgió. Viene de Newell's, donde era titular antes de lesionarse. También jugó en selecciones juveniles y siempre se habló de un chico con mucho futuro, aunque aún no pudo afirmarse.

En el total de su carrera disputó 87 partidos, le hicieron 80 goles y mantuvo la valla en cero en 31 ocasiones. En el 2022 disputó 14 partidos hasta que un desgarro lo sacó de las canchas y de la titularidad una vez que se reincorporó.

Ambos deben realizarse los estudios médicos y luego pondrán el gancho hasta diciembre del 2023. Son la octava y novena incorporación y se suman a Nicolás Castro, Franco Díaz, Miguel Jacquet, Ignacio Arce, Gonzalo Asis, Ronaldo Martínez e Ignacio Vázquez.