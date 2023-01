El último 0Km quedó en Rafaela

En octubre del 2022, Megatone.net lanzó la #MegaCaravana, una campaña que se realizó a partir de la realización más relevante del año: el Mundial en Qatar. Consistió en el sorteo masivo de 10 autos 0km Renault Sandero, y finalizó el pasado jueves 5 de enero con la última ganadora, de la ciudad de Rafaela.

La afortunada en esta ocasión, fue Marta Andrea García, de 35 años, que vive en nuestra ciudad. El gerente de la sucursal de Megatone.net ubicada en Bv. Santa Fe 280, Silvio Bignone, se acercó a su domicilio para informarle de la gran noticia.

Una gratificante sorpresa se llevó y relató: “cuando Silvio me contó, no lo podía creer, estaba muy feliz y no sabía como expresarme, solo era gritar de felicidad. No creíamos poder llegar desde nuestra parte a tener un 0km y es un regalo alucinante. Gracias Megatone por cumplirnos el sueño”.

Durante los meses que duró la promoción, Megatone.net sorteó un auto por semana, brindándole la oportunidad de obtener su primer 0km a diez familias de distintas partes del país.

Luis Alberto Carrizo, quien se llevó el segundo auto de la promoción, compró en la sucursal de Tucumán II (Idelfonso Muñecas 48) un celular de menos de diez mil pesos y como consecuencia, recibió la grata sorpresa de haber ganado un 0km.

Una situación similar, ocurrió con Claudia Aimaretto de la localidad de Villa María, que participó junto a más de 820.000 personas para ganar el gran premio. Nos contó qué: “cuando me avisaron no lo podía creer, nunca gané un sorteo, y ganar un 0km me parecía un imposible. Fui hasta la sucursal para corroborar que el llamado era real y ya estaban los vendedores y el gerente esperándome para felicitarme. Fue una alegría inmensa para terminar el año”.

Uno por uno, estos fueron los diez afortunados que hoy disfrutan de su 0km gracias a Megatone.net:

1. Micaela Tenaguillo, de Río Tercero (Córdoba)

2. Luis Alberto Carrizo, de San Miguel de Tucumán

3. Nadia Zapata de San Lorenzo (Santa Fe)

4. María del Rosario Leiva, de La Rioja

5. Paola Vanessa Brussino Soddu de Capital Federal

6. Carlos Alberto Astudillo, de Añatuya (Santiago del Estero)

7. Hugo Alejandro Carlos de Salta

8. Romina Silva de Córdoba

9. Claudia Aimaretto de Villa María (Córdoba)

10. Marta Andrea García de Rafaela (Santa Fe)

Desde Megatone.net nos comentan: “Estamos muy contentos con el alcance que tuvo la promoción. Llegamos a muchas ciudades del país y pudimos cumplir la ilusión de cada familia ganadora. La #MegaCaravana no solo regaló diez autos 0km, sino una oportunidad de acceder a movilidad propia, acompañado de mucha felicidad y alegría”.

De esta forma, la promoción #MegaCaravana finalizó de la mejor manera y los ganadores, además de ser campeones del mundo, tienen un Renault Sandero 0km esperándolos en casa.

