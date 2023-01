Luis Brandoni: "Es muy lindo que Robert De Niro haya participado en una serie argentina"

Por Camila Olivera



BUENOS AIRES , 11 (NA). - El intérprete Luis Brandoni pasó por Radio Rivadavia para hablar en Pasa Montagna, programa conducido por Pablo Montagna. Allí habló sobre el reestreno de “Parque Lezama”, obra dirigida por Juan José Campanella, y confesó que una cosa que le gusta es haber hecho espectáculo en el Liceo, considerado el más antiguo de Buenos Aires, y ahora trabajar en el Politeama, el más nuevo de la misma provincia.

“Esperemos que nos acompañe el público”, agregó. La fecha es el próximo jueves 12 de enero. Brandoni protagoniza la obra acompañado de Eduardo Blanco y su sinopsis se centra en León (Brandoni), un mentiroso compulsivo y Cardozo (Blanco), un encargado casi ciego a punto de ser jubilado a la fuerza que comparten la vida en el Parque Lezama; juntos se harán notar en un mundo que los quiere invisibles e intentarán lograr la justicia social, luchar contra el narcotráfico, rescatar doncellas en peligro y detener el tiempo.

A su vez, el actor habló sobre su vuelta al teatro en medio de la pandemia de coronavirus: “Hemos sido el primer espectáculo que se hizo después del cierre por la pandemia, que lo estrenamos el mismo día que salió el Decreto de necesidad y urgencia de habilitar los teatros”.

“Lo pudimos hacer publicidad, pero ya habíamos ensayado anteriormente. Fuimos los primeros y vendimos cuatro entradas”, agregó entre risas. “Estamos muy orgullosos de haber participado de la reapertura de los teatros de una ciudad tan teatralera como lo es Buenos Aires”, confesó.

También habló sobre su próximo proyecto en la plataforma de Star+, Nada, serie de comedia dramática argentina original de Star+ que se centra en un adulto mayor que deberá readaptarse a la vida tras la muerte de su empleada doméstica que lo acompañó por más de 40 años.

Al respecto, comentó: “Estoy un poco inquieto porque no sabemos cuándo se va a estrenar. Según hablé con uno de los directores, se estima que llegue para la segunda mitad del año que viene y que se estrene tanto acá como en varias partes del mundo. Yo tengo muchas ganas de verla, ya vi algunos episodios y me parece que es muy linda y fresca, que está muy bien filmada”.

“La serie tiene un gran elenco y cuenta con la participación especial de Robert De Niro. Es muy lindo que él haya participado en una serie argentina, con autores y directores argentinos. Se vio tentado por el rol que se le ofreció y lo ha hecho magníficamente bien”, agregó emocionado.

En ese sentido, contó que Guillermo Francella tendrá una aparición en el proyecto de la mencionada plataforma de streaming debido a una anécdota que protagonizaron: “Hace tres años estuve en una cena donde estábamos Gastón Duprat, Mariano Cohn, Guillermo y yo. Estábamos charlando de estos proyectos. Esa noche, en esa cena, nos comprometimos a tener un papel en la serie que protagonizaría el otro. Y así fue: yo aparecí en El Encargado y el estará en Nada”.

Bajo este contexto, a Brandoni se le preguntó por el momento en el que los vecinos del Kavanagh rechazaron que allí se filme la serie debido a sus inclinaciones políticas. Se habían opuesto a la oferta de la productora Metrovisión, con el aval de Disney, de realizar dos semanas de filmación en dos departamentos del edificio para la producción.

“No me afecta en absoluto. He podido sobrellevar los siete años de la dictadura encabezando la lista negra y la gente nos acompañó igual, así que no les tengo temor ni nada. Es una de las cosas que nos pueden pasar”, comentó al respecto. Y agregó cómo fue que solucionó el tema: “Encontramos a un buen amigo que nos prestó su casa en La Boca, que será la casa de mi personaje, y ahí filmamos con tranquilidad”.

También opinó sobre la nueva película Argentina, 1985 y dijo que “tiene algunas omisiones, pero lo importante es que se haya hecho porque muchos jóvenes se enteraron de algo importantísimo, que dio la vuelta al mundo como un ejemplo único”.