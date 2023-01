Bale anunció su retiro

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ex delantero del Real Madrid Gareth Bale sorprendió ayer al anunciar a través de sus redes sociales su retiro como futbolista profesional, a los 33 años.

"Después de una cuidadosa y profunda consideración, anuncio mi retiro con efecto inmediato a nivel club y selección. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo", comenzó diciendo el delantero galés en su cuenta de Twitter.

Asimismo, añadió: "Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me tenga reservado el próximo capítulo".

El extremo zurdo, que padeció de las lesiones en los últimos años, había firmado hace poco más de cuatro meses con Los Ángeles FC, sin embargo, tras el Mundial de Qatar 2022, decidió ponerle punto final a su carrera profesional.

"Sigo adelante a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición. Una oportunidad para una nueva aventura", sostuvo en un comunicado.

Por último, el ex jugador del Tottenham agradeció a cada una de las instituciones en donde desarrollo su carrera y a sus pares: .

"Agradezco a todos aquellos con los que he tenido la oportunidad de jugar y sin los que no podría haber conseguido nada de lo que tengo. También a todos mis clubes Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Ángeles y a todos mis managers y entrenadores, compañeros y gente del staff técnico cuya aportación a mi carrera es imposible de medir", asegura Bale.

Gareth Bale ganó 5 Champions League con el Real Madrid y llevó a Gales a un Mundial después de 64 años.