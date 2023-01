El motociclista fallecido chocó contra una columna

En la jornada de la víspera, tanto desde estas páginas como desde LA OPINIÓN online se daba a conocer un grave accidente de tránsito en el cual un joven motociclista de esta ciudad de Rafaela, había perdido la vida. En la publicación se hacía mención a que el motociclista “aparentemente había colisionado una camioneta Ford Ranger que se hallaba estacionada”.

Pues bien, con el correr de las horas, ya en la jornada del lunes –día posterior al accidente- se pudieron conocer con mayor precisión cómo fueron los hechos, y en primer término se debe destacar que el motociclista no impactó con su cabeza contra una camioneta estacionada sino contra una columna de cemento existente en el lugar del suceso.

En cuanto al resto del hecho, efectivamente a las 5:10 del domingo último, a través del programa «Ojos en Alerta» ingresó un reclamo a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), informando sobre un accidente de tránsito en calle Sargento Cabral al 1000 –barrio Pizzurno-.

En ese enclave del mapa ciudadano una motocicleta Benelli TNT 300, conducida por Williams Guzmán de 23 años de edad, domiciliado en calle San Lorenzo al 800, había impactado contra la mencionada columna de cemento.

Una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107 –además de la ya mencionada GUR- llegaron rápidamente al lugar, pero poco habrían podido hacer ya que el joven de 23 años presentaba el fuerte golpe en la cabeza con sangrado. De acuerdo a lo informado, al llegar el 107 al lugar habrían constatado que el joven estaría ya sin signos vitales.

En esos momentos también se acercaron al lugar móviles policiales y de Protección Vial y Comunitaria.



EN GÁLVEZ Y GALASSI

De otro siniestro vial se tuvo conocimiento luego de una denuncia policial en la jornada de ayer, hecho ocurrido en la intersección de calles Gálvez y Galassi, en barrio Güemes.

Personal de Comisaría 13a. recepcionó una denuncia a un ciudadano quien dio cuenta que el pasado 3 de enero, transitaba con su motocicleta Honda Wave por calle Gálvez y al llegar a la intersección con calle Galassi fue embestido por un auto negro, que se dio a la fuga.

Producto de ese impacto, el denunciante sufrió una fractura de peroné en una de sus piernas.



DOS RAFAELINOS

EN RUTA 10

Una camioneta perdió el control y se despistó en el tramo de ruta Nº 10 entre las localidades de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.

De acuerdo a lo publicado por el portal Gálvez Hoy, el hecho se registró en jurisdicción de Bernardo de Irigoyen, alrededor de las 9:15 de este lunes, donde resultaron con heridas dos jóvenes de 20 y 25 años de edad, oriundos de esta ciudad de Rafaela, de quienes no trascendieron sus identidades.

La policía tomó conocimiento del siniestro en Ruta 10 Km 45,5, donde por razones que se tratan de establecer, aparentemente tras el reventón de una cubierta, la pick up Toyota Hilux color blanco, conducida por uno de los hombres, perdió el control tumbando en la banquina.

Se hizo presente en el lugar una ambulancia del SIES 107, quien procedió a trasladar al Samco de Gálvez a ambos lesionados, desconociéndose la gravedad de estas.



UNA MOTO Y UN AUTO

Finalmente, en horas de la tarde de ayer se produjo otro accidente de tránsito en esta ciudad de Rafaela, del cual formaron parte un automóvil y un motovehículo.

Personal de Comando Radioeléctrico se encontraba de recorridas cuando divisó a una mujer sentada en el cordón asfáltico, con una motocicleta a su lado.

Los numerarios descendieron y se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que habría tenido un accidente de tránsito con un automóvil, siendo esta una mujer de 49 años, quien conducía un motovehículo Nevada 110 c.c., y la parte restante un automóvil Ford Focus, guiado por un hombre de 32 años.

En el lugar se hizo presente personal del servicio de emergencias SIES 107 quienes trasladaron a la conductora de la moto al nosocomio local para una mejor atención.