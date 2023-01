Su durísima agresión contra Mauricio Macri

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, aseguró que "el expresidente Mauricio Macri es el representante del bolsonarismo y el trumpismo en la Argentina".

Este domingo, grupos de extrema derecha coparon las sedes de los tres poderes en Brasilia, a una semana de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

"Había en la oposición una colonización de tendencias antidemocráticas que se veían en otras partes de la región. Lo que representa Trump en Estados Unidos como Bolsonaro en Brasil, en Argentina lo hace Macri", sostuvo el ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

De lleno en el acontecimiento que tuvo en vilo al mundo, Cafiero contó que mantuvo una conversación con su par brasilero, Mauro Vieira, que le relató los acontecimientos y le confirmó que hubo "una organización con un esquema de financiamiento, con una planificación".

En línea con lo anterior, analizó el cuadro de situación en la región: "Cuando fui jefe de Gabinete y me tocó exponer sobre la gestión, allí me preguntaron sobre la oposición, que en ese momento agitaba las banderas de la 'infectadura', que implicaba según ellos el recorte de las libertades individuales y había que movilizarse en contra de eso".

"Luego se demostró que eran todas medidas de cuidado, no había medidas restrictivas, eran para el cuidado para que el sistema de salud no saturara", cerró Cafiero sobre el tema

En referencia a la Cumbre de la CELAC, que se realizará el martes 24 de enero, en Buenos Aires, señaló que habrá un "capítulo dedicado a la mejora de la calidad democrática y la defensa de las instituciones".

"El tema estará muy presente en el debate no solo por Brasil, sino también por lo que estamos viendo y sigue padeciendo Perú, lo que sucede en Bolivia, y en diferentes rincones de nuestra región y que vemos con mucha preocupación. Lo que está pasando en Haití, donde asesinaron al Primer Ministro, con una crisis política muy profunda; y el proceso electoral que se está iniciando en Venezuela hacia 2024", finalizó el titular de la cartera.