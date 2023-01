Viotti y Mársico, con los vecinos

Mientras tanto, invitados por los vecinos, el concejal de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, y el concejal demoprogresista Lisandro Mársico, estuvieron presentes en el reclamo que se llevó a cabo durante la mañana del lunes en la sede local de ASSA. Al respecto, Viotti señaló que "vinimos a acompañar el reclamo de un grupo de vecinos que durante el fin de semana sufrieron, en muchos barrios de la ciudad, la falta de presión de agua. Para nosotros no son cosas nuevas, estos reclamos vienen de hace mucho tiempo, la falta de presión de agua se da en distintos barrios de la ciudad, pero hoy lamentablemente se ha replicado. Lo que cuentan los vecinos, algunos de hace muchísimos años, otros lo empezaron a sufrir hace poco, pero tenemos desde barrios céntricos como Sarmiento, Alberdi, después ya te vas a barrios como Jardín, Independencia, Villa Podio, El Bosque, Barranquitas, Belgrano, el reclamo es de toda la ciudad por lo cual el problema es de toda la ciudad. Hay mucho por hacer y no se hace. Primero y lo principal, lo que reclaman los vecinos, es una fecha sobre cuándo va a llegar el acueducto. Dicen y vemos muchas veces publicado en medios que el acueducto avanza, parecía que los caños habían llegado hace poco tiempo a la ciudad, pero el agua no ha llegado, por un lado. Y por otro lado no hay controles en las pérdidas. Los vecinos cuentan distintas situaciones, vemos pérdidas acá, allá, esa agua que no esta en la red quita presión también y no llega a los vecinos. No hay controles tampoco para aquellas casas que tienen bombas conectadas directamente a la red, eso hace que esa familia soluciona el problema, pero le complica al vecino que sigue. Son distintas situaciones que los vecinos están lamentablemente bastante enojados, porque es muy feo con las temperaturas que hacen no tener un servicio mínimo indispensable como lo es el agua potable". Y luego, agregó que "lamentablemente, los vecinos se fueron sin respuestas concretas y desde el Concejo lo que podemos hacer es que el reclamo se escuche. Años atrás, cuando el gobierno provincial era de otro signo político, el propio intendente elevaba este tipo de reclamos y hoy no dice nada y no se ha expresado sobre el tema. Desde que el gobernador es Perotti, el intendente no está elevando ningún tipo de reclamo hacia la provincia, con un silencio casi cómplice en algunos puntos. Llegó un verano más a Rafaela, pero seguimos con el mismo problema. Es triste que el vecino siga pagando el servicio más allá de que no lo tengan y aguantando esta situación".

A continuación, Mársico expuso que "no hay agua para todos, esa es la realidad. No hay presión, no hay agua, la gente está padeciendo, angustiada, la falta de agua, ya que es un derecho humano y se necesita. Escuchar los testimonios da mucha impotencia. Acá todo queda supeditado al acueducto porque evidentemente, con las dos plantas de ósmosis que hay instaladas en el norte y el sur y el acueducto que viene de Esperanza, no llegamos a cubrir la demanda. La ciudad ha crecido, se habilitan nuevos espacios donde la gente tiene que vivir y la solución a corto plazo sería que esta obra esté finalizada. Pero lo que lamento es que no estén todos los partidos políticos reclamando, porque cuando estaba el gobierno anterior yo también iba a las audiencias públicas, pedía por el no aumento de las tarifas porque el servicio no se cumplía como se tenía que cumplir, al gobierno anterior y a este. Porque acá a la hora de facturar, facturan, pero el servicio no cumple con la ley 11220 que es la columna de agua de 7 metros. Entonces cuando vos no cumplís con el servicio publico, ¿por qué tenés que cobrar el mismo importe? ¿por que no hay una tarifa escalonada o de acuerdo al servicio que el vecino recibe? Lamento que ni el oficialismo ni de la Municipalidad ni nadie esté acá, junto con los vecinos acompañándolos. Sabemos que no es una solución, pero por lo menos el acompañamiento es necesario y es lo que podemos hacer, y para eso vinimos".