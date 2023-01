Nueva recusación a la jueza Capucchetti

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, al frente de la investigación de su intento de asesinato, y la acusó de ser "dependiente" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La titular del Senado resaltó que la magistrada tiene un "trabajo" en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, un organismo que depende del ministro de Seguridad y Justicia que dirigía hasta su licencia Marcelo D'Alessandro.

Se trata de la segunda recusación de la ex presidenta sobre la jueza, ya que en noviembre pasado lo había hecho por irregularidades en la investigación por el intento de magnicidio.

En su cuenta de la red social Twitter, Cristina Kirchner destacó la relación entre Capuchetti y el funcionario porteño, quien "hizo inteligencia" en su domicilio "antes y después del atentado" ocurrido el 1° de septiembre pasado.

"Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", aseguró.

La defensa de la vicepresidenta sostuvo que "el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana", enfatizaron los abogados de Cristina Kirchner.

Agregaron: "Desde 2019, Capuchetti pasó de ser Investigadora a Investigadora Senior (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución N° 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como Investigadora Senior del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución N° 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más".

Para la ex mandataria, "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".

"Las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo", indicaron.

En el pedido de recusación de Cristina Kirchner se refirieron a D'Alessandro y señalaron que "se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra".