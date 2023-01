En diciembre, las ventas minoristas de las pymes subieron un 2,7% interanual

De acuerdo con el último Informe de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la medición a precios constantes, las ventas minoristas pyme de diciembre subieron 2,7% interanual, cortando así la tendencia a la baja de los cinco meses previos. Por otro lado, en la comparación con noviembre de 2022, las ventas aumentaron un 6,1%.

Según el reporte “con la excepción de textil e indumentaria, todos los rubros medidos crecieron en diciembre en la comparación anual, impulsados por las fiestas, reuniones y encuentros que suelen realizarse durante este mes. Además, los acuerdos sectoriales permitieron darles cierta tranquilidad y previsibilidad a los comercios. Una evolución de precios relativamente contenida alimentó este incremento de ventas registrado en diciembre”.

De esta forma, “la evolución de las ventas minoristas pymes cerró con un crecimiento de 1,4% frente a 2021. En esta comparación, textil e indumentaria fue el único sector que contabilizó una caída, que fue del orden del 8,5%. Los demás sectores presentaron aumentos”. Allí se destacaron farmacia y perfumería con un 7,8%; ferretería, materiales eléctricos y de la construcción con un 3,2%; y alimentos y bebidas con un 2,9%. “Este dinamismo moderado se explica, en parte, por los registros del primer semestre del año y por el impulso del fin de año ya comentado”, explicaron desde CAME.



INFORMACIÓN SECTORIZADA

En alimentos y bebidas, “las ventas crecieron 3,6% anual en diciembre, 4,9% frente a noviembre y cerraron 2022 con un aumento de 2,9%. Los comercios destacaron que en el último mes del año se vendió bien, no hubo problemas de abastecimiento y se observó que la gente estuvo con ánimo festivo. Para los primeros dos meses de 2023, el 69% de los empresarios consultados espera que las ventas se mantengan o continúen creciendo”.

En bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, “las ventas en diciembre crecieron 4,7% anual, 7,6% en la comparación mensual, y cerraron 2022 con un alza de 1,8%. Si bien el resultado fue positivo, los comercios destacaron que al ser un rubro más prescindible o postergable que otros, las ventas de este sector se vieron afectadas durante el año por la pérdida de poder adquisitivo del salario frente a la inflación”.

En calzado y marroquinería, “las ventas crecieron un 1,6% anual, un 7,4% en la comparación mensual, y finalizaron el año con un alza de 1,6%. No fue un sector muy favorecido por las celebraciones de la obtención del Mundial de fútbol. Por el contrario, dicho evento deportivo limitó los días de venta y el tiempo dedicado a estas compras por parte de los consumidores”.

En farmacia y perfumería, “las ventas crecieron 15,7% frente a diciembre de 2021, un 6,2% frente a noviembre, y finalizaron el año con un alza de 7,8%. Fue el sector más dinámico del 2022. Además, se vendió bien durante todo el mes, especialmente en las farmacias. Las perfumerías tuvieron un buen cierre de año porque este rubro se ubica como una buena opción por la variedad de precios, aunque hay cierta preocupación por las ventas en el próximo bimestre”.

En ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, “las ventas crecieron 3,2% anual en diciembre, pero cayeron 8,5% frente a noviembre. En el año finalizaron con un aumento de 3,8%. Fue el único rubro donde se informaron faltantes de mercadería o demoras en las entregas. Si bien fue uno de los sectores afectados por la suba de precios, este sector se ubicó como el de segundo mejor desempeño de 2022”.

En textil e indumentaria, “las ventas bajaron 9,3% anual en diciembre, pero subieron 10,8% mensual. El año cerró con una retracción de 8,5%. El rubro se vio muy afectado durante todo 2022 por diversos factores. Los ajustes de precios, que hicieron difícil a las familias mantener el consumo en este rubro, y el crecimiento de la venta informal, con más demanda de lo habitual, fueron algunas de las problemáticas que perjudicaron al sector”. (Fuente: CAME).