La EPE vuelve a pedir por un uso responsable del servicio

Las altas temperaturas registradas en los últimos días, incluso con varias jornadas de alerta amarillo, dispararon los niveles de consumo en la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Por ese motivo, desde la compañía renovaron el pedido de hacer un uso responsable del servicio para evitar una saturación de las redes. Los domingos baja sensiblemente la actividad comercial e industrial, y sin embargo hubo récord de demanda no sólo este último domingo, sino también en los últimos domingos de diciembre. Ese nivel de consumo se evidenció en toda la provincia.

Así lo señaló este lunes Gerardo Giri, vocero de la EPE, quien recordó que la compañía ya registró “altísimas demandas en las primeras semanas de diciembre con un récord de consumo histórico de energía. El 7 de diciembre tuvimos un récord y ayer tuvimos otro récord de consumo de energía en toda la provincia”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Giri hizo hincapié en la necesidad de consumir racionalmente la energía eléctrica en estos períodos de altas temperaturas. “Poner los aires acondicionados a 24 grados, mantener cerradas las puertas de los lugares donde están encendidos esos aparatos. Tratar de tener en casa luminarias con sistema led, apagar las luces en los ambientes donde no se esté o desenchufar electrodomésticos que queden en stand by. Todo eso también contribuye al consumo de energía”, remarcó.

Con relación a las estadísticas, el vocero de la EPE reveló que del año pasado a este “se dio un incremento del 5 por ciento de consumo en general. El domingo se da de forma diferente, al no estar funcionando la industria, la demanda de energía es distinta. Midiendo domingos en la historia de la EPE, el domingo anterior fue el que tuvimos mayor consumo. La cantidad de kilowatts fue de 1.958 y el récord con la industria funcionando fue 2.080”.