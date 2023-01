Vecinos reclamaron en ASSA por la falta de agua en varios sectores de la ciudad

Rafaela no solamente fue noticia nacional este domingo por las altas temperaturas, ya que fue una de las ciudades más calientes del país en medio de esta interminable ola de calor que venimos sufriendo desde hace ya varios días. Sino que también nuestra ciudad es conocida por la escasez de agua potable, un problema que data de varios años, especialmente en esta época de verano y de calor extremo. Es que durante este fin de semana, varios barrios sufrieron esa insuficiencia, como así también la baja presión del servicio, como el Alberdi, 30 de Octubre, Barranquitas, Villa Dominga, Italia, entre otros. Es por ello que teniendo en cuenta esta grave situación, un grupo de vecinos, mediante distintas redes sociales, organizaron una movilización frente a las oficinas de la empresa Aguas Santafesinas S.A. de nuestro medio este lunes por la mañana en reclamo de una mejora y normalización del servicio.

Uno de los ciudadanos que se hizo presente en la sede de Bv. Lehmann 348 contó ante los medios locales que "vivo en barrio Alberdi y desde el viernes no tuvimos ni una sola gota de agua. Tenemos que levantarnos a las 4 de la madrugada para poder llenar los tanques de agua y llenar baldes para que no te falte el agua en todo el día, sobre todo para lavar la ropa y bañarse. Es una vergüenza. Y desde la empresa solamente nos dijeron 'te vamos a cobrar lo que vos consumiste'. Y claro, el agua pasó, pero no en la comodidad mía. Me tuve que poner el despertador para poder juntar agua, no vino en el momento que tenía que venir. En todos los veranos pasa esto, pero nunca como ahora, de tener 3 o 4 días sin agua".

Mientras tanto, otro vecino, muy ofuscado por la situación, manifestó que "nosotros queremos resaltar la total desprotección que tiene el ciudadano en sus derechos, habiendo pagado servicios que no se prestan y que son deficitarios. Acá hay una cifra que da vuelta y que es el 30 o 35% del agua que se pierde en drenaje subterráneo y que no hay ninguna visita técnica para constatar esa pérdida. Es una locura que se traiga agua para que el 30% se pierda en la tierra. Nosotros venimos a buscar respuestas y el señor responsable de la empresa está de vacaciones. Yo no puedo imaginarme que una ciudad que tiene un déficit importante de agua, que el responsable se tome vacaciones en enero y no dé la cara. Acá nadie da la cara, nadie se hace cargo, como siempre, y después hay un ente que controla a estos entes que cobran servicios no prestados, que es el Enres, hay una ley pública de defensa del consumidor, y no se hace presente el Enres, no se controla el servicio que prestan, entonces hay una desprotección total". Luego, y con total razón, el vecino argumentó que "las autoridades políticas no aparecen. Hemos invitado a algunos concejales porque son las reelecciones que tenemos, pero evidentemente hay una desprotección total del ciudadano. No sabemos qué hacer. Acá hay gente mayor, hay familias, hay geriátricos, hay institutos médicos, y demás, es una locura lo que está pasando. Esto pensamos que era el barrio Alberdi y resulta que el Mora, el Mosconi, el 9 de Julio, el Villa Rosas…Después hay cosas inexplicables. Hay casas que tienen agua y la casa del lado no tiene agua, así que hay un problema técnico que nadie verifica y nadie se hace cargo. Entonces yo quiero manifestar eso, la desprotección total del ciudadano en sus derechos. Es una cuestión vital el agua. Por un lado estamos hablando de la ciudad, el estándar de vida, están hablando que tenemos servicios para 80.000 habitantes y están continuamente autorizando nuevas obras, cuando saben que el servicio no da para eso. Entonces hay una política de Estado que no se cumple, que no existe".

Sobre las respuestas que les manifestó la empresa, el ciudadano respondió que "nos atendió un gerente comercial de buena manera, pero evidentemente no tiene las herramientas ni los elementos para contestarnos. Nos dijeron que tenemos que esperar el acueducto. No hay una agenda del acueducto. No se sabe cuándo se va a hacer el acueducto. No tenemos una agenda, marzo, abril, mayo, junio, puede ser cualquier mes. Entonces ¿cómo vamos a transitar el verano sin agua, como se puede hacer? ¿Trasladando agua como se hace en el campo? ¿Como se hacía hace 50, 60 años atrás? Es una locura. Nadie se hace cargo".

Por último, otro vecino añadió, en su caso, que "para bañarnos muchas veces lo hacemos sentados en el piso, cuando el agua de la canilla sale con un poco más de presión. Porque cuando no llega el agua arriba a la ducha, tenemos que bañarnos en el piso. Esa es la realidad de hoy de Rafaela. Y no creo que sea la mía solamente".

Mientras que una vecina explicó que hace 30 años que viene sufriendo y padeciendo este problema. "Hace 30 años que estoy pasando por esto cuando hace mucho calor. Primero y principal que el barrio Alberdi tiene los caños viejos. El día que esté el acueducto explota todo, porque ahí van a ver que está todo mal hecho. Digamos que en el año 58 no vieron que la ciudad iba a crecer. Yo me he bañado en la galería con un tarrito donde estaba la entrada del agua en el año 2000. Después tuve que poner la bomba porque sino no llegaba, y ahora tengo un inquilino que no tiene agua. Entonces hace 30 años que estamos así, nos hicieron sacar el bombeador porque sino no nos daban el agua potable. Aparte hay que ver que tampoco el agua potable se puede tomar, porque tenemos que gastar plata para comprar los bidones para poder tomar agua mineral, entonces no cumplen. Y personalmente no voy a pagar la última factura, porque no he recibido el servicio como corresponde".