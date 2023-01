Cuidados ante el aumento de casos

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Salud, brinda información a tener en cuenta sobre Covid-19 dado el aumento de casos en los últimos meses. Se recomienda a la población la aplicación del refuerzo de la vacuna, y a continuación se informa sobre hisopados y medidas de aislamiento.



¿QUIÉNES SE DEBEN HISOPAR?

-Personas mayores de 50 años y/o con condiciones de riesgo.

-Poblaciones especiales: personas que residen o trabajen en instituciones carcelarias, instituciones de salud, personas institucionalizadas y personas que asisten a personas vulnerables.

-Personas con antecedentes de viaje en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no estén circulando en el país.

-Personas con enfermedad grave (internados), o fallecidos y casos inusitados.



¿DÓNDE ME PUEDO HISOPAR?

-En cualquier laboratorio de análisis.

-En farmacias con el autotest.

-En el servicio de Biología Molecular del Hospital “Doctor Jaime Ferré”. Los días y horarios son: lunes a viernes de 7:30 a 9:30 y lunes a jueves de 14:00 a 16:00. El resultado se otorga en el mismo lugar a las 2 horas y la persona debe concurrir a la consulta a su médico de cabecera.



RECOMENDACIONES CUANDO ME DA POSITIVO

-No acudir a su ámbito laboral durante 5 días desde la fecha de inicio de síntomas, pudiendo regresar con mejoría clínica de por lo menos 24 horas.

-Extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambiente, lavado de manos e higiene respiratoria).



CONCTACTOS ESTRECHOS

Los contactos estrechos de casos de Covid-19 no tienen indicación de aislamiento en la situación actual.



MEDIDAS DE AISLAMIENTO

-Autoaislamiento de personas con enfermedad respiratoria aguda durante período sintomático: no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante síntomas.

-En casos confirmados: 5 días de aislamiento desde el inicio de síntomas.

-Medidas de prevención por 10 días (barbijo, higiene de manos y ventilación del ambiente).

-Asintomáticos: 5 días de aislamiento desde fecha de diagnóstico.

-Regresar a actividades laborales con mejoría clínica por lo menos 24 horas.



USO DEL BARBIJO

-Se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilicen barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios.

-Se aconseja a todas las personas el uso en ambientes cerrados y en el transporte público, además de medidas habituales de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota según corresponda.

Recordar que antes y después de manipular el barbijo es importante practicar higiene de manos con alcohol al 70% o lavado de manos con jabón.



VACUNACIÓN COVID - 19

La ciudadanía puede concurrir a completar esquemas, colocar primer, segundo y tercer refuerzo según la estrategia para su grupo de edad y riesgo. Actualmente en todos los Centros de Salud y en el Hospital “Doctor Jaime Ferré” se aplica la vacunación Covid-19.