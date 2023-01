Canapino con chances de competir en IndyCar

Aunque resta confirmar la noticia, se conoció que el futuro de Agustín Canapino podría enfocarse en el exterior, más precisamente en Estados Unidos. Esto se debería a que el arrecifeño contaría con la aprobación de los directivos de IndyCar para ser habilitado como piloto de la divisional americana.

Dicha licencia le sería otorgada tras los resultados y su performance realizada en los test de Sebring, al mando del Dallara Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, en octubre del año pasado. Durante esos ensayos, el ‘Titán’ adquirió experiencia con el auto de Indy, el cual condujo luego en las exhibiciones de Buenos Aires y Termas de Río Hondo.

De concretarse el proyecto, el múltiple campeón argentino no correría en algunas competencias de Turismo Carretera, como así tampoco en las TC Pick Up, junto al JP Carrera. El motivo, claramente, sería la superposición de diez fechas (cinco TC y otras cinco de TCPK) entre el calendario nacional y el estadounidense. Todo ello será develado en los próximos días, acotando que el Juncos Hollinger Racing tiene hasta el miércoles 11 de enero para dar a conocer sus tres pilotos a la categoría. Además, su elección no significaría que corra de manera permanente, sino que también el "Titán" podría pasar el año como piloto de prueba.