Series parejas, ¿vendrán definiciones por penales?

Entrando en terreno de definiciones más cercanas a la disputa por los ascensos, el Regional Amateur nos entrega resultados más apretados que en las instancias anteriores. Luego de los encuentros de ida que se jugaron en nuestra ciudad el domingo por la Región Litoral Sur, las dos llaves quedaron abiertas para definirse en la revancha y con pronóstico incierto.

9 de Julio, que obtuvo su cuarta victoria consecutiva y se mantiene invicto en el torneo (6 victorias y 5 empates), le ganó 1 a 0 a Atlético Carcarañá. Una ventaja exigua pero más que importante cuando se trata de equipos parejos, sabiendo que ahora la responsabilidad mayor estará en el elenco del sur provincial.

Ben Hur empató en casa ante Atlético Uruguay 1 a 1. Salvo aquel 0 a 0 inicial del torneo ante 9 de Julio, el Lobo había ganado los restantes partidos de local, pero en esta ocasión no pudo quebrar el cerrojo defensivo entrerriano y tendrá que mostrar personalidad, y también un mejor fútbol, en la revancha ante el Decano uruguayense.

Hasta el momento, un dato que alcanzó a los dos equipos rafaelinos por igual es que llegaron a esta instancia sin necesidad de ir por la clasificación desde el punto del penal. No obstante, la paridad mostrada en los duelos de esta fase semifinal generan como una chance mayor que por primera vez en el torneo tengan que recurrir a esa definición. Lógicamente, está más que claro que la intención de los dos equipos será no llegar a esa vía y certificar el pasaje a lo que sería la final de Región entre julienses y benhurenses, en lo que ocurra en el campo durante los segundos 90 minutos de estas series.

Cabe recalcar que solamente se llegaría a los penales en el caso que Ben Hur volviera a empatar en Concepción del Uruguay, y que 9 de Julio perdiera por un gol de diferencia.

Hasta aquí es un gran campeonato de los arqueros de ambas escuadras. Joaquín Gómez (9 de Julio) solamente recibió dos goles hasta aquí, mientras que a Matías Astrada (Ben Hur) le convirtieron tres, uno en cada encuentro de los últimos tres disputados, el primero de ellos de penal ante Belgrano.

Haciendo un poco de memoria, la BH tuvo en los últimos años algunas definiciones en este torneo. Las más recordadas son las tres consecutivas en 2019, cuando superó a Libertad y San Jorge, y luego perdió ante Achirense. Por el lado del León no se recuerdan series de penales en este campeonato.

Con este escenario, imaginamos que en los últimos entrenamientos de la semana tanto Werlen como Barbero dispondrán de algunos minutos para practicar tiros desde el punto del penal.