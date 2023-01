Aníbal Litvin, escritor prolífico que sorprende al mundo con sus libros

Por Fiorella Martina



El pasado jueves por la tarde fue un día especial; este medio tuvo la oportunidad de dialogar con Aníbal Litvin, escritor y periodista argentino que reside en Rafaela hace 10 años. El espacio elegido para el encuentro fue la cafetería Pasaje Alvear, el ambiente ideal para este tipo de entrevistas; los libros, las plantas, las mesas bien distribuidas, la comodidad y lo acogedor del decorado hace que sea uno de los lugares más codiciados por los rafaelinos para disfrutar de un buen desayuno o merienda.

Aníbal se pidió un café chico y se lo terminó rápidamente. Sorbo a sorbo, sorprendió con su sonrisa constante y su buen humor, el cual al final de la entrevista nos daríamos cuenta de que es una de sus grandes cualidades.

La gente iba y venía, las chicas atendían las mesas, preparaban café, jugos de naranja, licuados y medialunas; mientras tanto Aníbal hablaba, comentaba, recordaba... Es que el encuentro fue más que una entrevista; el autor se permitió volver al pasado, rememorar buenos momentos, sus comienzos y algunas anécdotas de lo más graciosas. Su larga trayectoria en diferentes medios de comunicación y su actuación destacada en el ámbito del humor lo hizo llegar a miles de rincones y espacios que conquistó con tiempo, perseverancia e ideas innovadoras. En este largo recorrido, trabajó para televisión, teatro, publicaciones gráficas y digitales. Además, es autor de libros infantiles y juveniles (para toda la familia) que se mueven en Argentina y en otros puntos de Latinoamérica como México, Chile, Uruguay y Colombia.

Aníbal busca puntos de interés y disfruta del éxito de ventas, de que sus libros hagan sonreír y atrapen a los más variados lectores.

"Yo empecé en el periodismo. Cuando terminé el secundario no sabía qué quería hacer, pero uno de más grande entiende que había cosas que eran señales. Por ejemplo, en segundo grado yo era la mejor redacción y en primer año de secundaria, la mejor redacción también, o sea, escribía bien. Había dos lugares para estudiar periodismo; el Instituto Grafotécnico y otro similar. Yo era bachiller, no sabía usar la máquina de escribir así que fui a aprender. En el último año, enganché en la revista Satiricón. Escribía humor y una vez que arranqué no paré más", comenta Aníbal, luego de buscar imágenes de su pasado y recuerdos vívidos.

"Empecé a escribir libros de chistes cuando trabajaba como secretario de redacción en Ediciones de la Urraca. Ahí salió mi primer libro, "Los más alegres chistes de velorios", con chistes recopilados y míos. Después empecé a pensar en los chicos y ahí fuimos a VR Editoras, donde sacamos el "Manual del pequeño atorrante" que fue muy exitoso. Era un manual suave de portarse mal, basado en la conducta de mis hijos —dice entre risas. Después, apareció el tema de los datos curiosos 'Mil cosas inútiles que todo chico debería saber antes de ser grande'. Va por la décima edición, traspasó tres generaciones. Ahí ya no paré más con los datos curiosos, porque los que fueron pensados para los chicos, terminaron siendo para toda la familia. Eso es lo bueno de los libros, uno los piensa para algo y resulta que son para otra cosa", agrega.

Hace 17 años que Aníbal trabaja para VR Editoras y tiene más de 20 libros editados allí. "Los productos son muy buenos, la parte gráfica también y ha crecido mucho. La distribución es muy buena. Me respetan y yo respeto". Desde el Libro de los villanos hasta el de las mentiras, las heroínas y los monstruos, hasta los mil datos curiosos, asquerosos, locos, insólitos, disparatados... Aníbal piensa, busca y encuentra, indaga y escucha atentamente para que sus ideas cobren vida.

"Mi proceso creativo es una mezcla de dos cosas; primero de Picasso que dice que la inspiración te encuentre trabajando, cosa que es verdad. Y segundo, a la tarde pienso. Tengo que pensar datos, tiempo, en lo que viene, lo que va quedando en la historia. Un periodista no revela sus fuentes, pero no es solo Google. Me la paso buscando en varios lados. A veces tengo una estructura, pero en el medio digo, 'entonces puedo hacer esto' y surgen cosas. Para el proceso creativo hay que ver lo que hicieron los demás. La ventaja del ser humano es que podemos compartir conocimiento, entonces, tenemos que escuchar lo que hicieron los creativos antes".

También Aníbal se mostró muy contento de que Argentina ganará el Mundial de Fútbol luego de ese intento fallido en 2014. "En el 2014 salió el libro 'Mil datos locos del fútbol mundial' y Argentina llegó a la final aunque no ganó... En el 2022 salieron otros nuevos 'Mil datos del fútbol mundial' y Argentina salió campeón. ¿Son cábalas mis libros?, no sé, es un dato, pero sucedió. Hay gente que me pide que saque otro libro en el 2026 y yo les digo que no es tan fácil —dice nuevamente entre risas.

"Me levanto temprano. De 7 a 11 es mi mejor momento del día. El asunto es tener la mente abierta para atrapar al lector. Los libros no son solo del autor, pasan por una editora, por un corrector, por una directora editorial... es un trabajo en equipo", agrega el autor que gracias a su constancia es sumamente prolífico.

En cuanto a las formas de promocionar los libros que tiene en su haber, Aníbal comenta: "Trabajo mucho en redes sociales, tengo un sitio de Facebook en donde me siguen 12.700 personas, en Twitter tengo 14.000 seguidores y vendo libros; la gente me pregunta dónde están y me mandan fotos. Está muy bueno. Instagram te sirve para promocionar mucho más rápido. Después estuvo la Feria del libro, que fue un éxito. Va mucha gente y compran. A mí me gusta el contacto, me pongo a vender, de eso se trata. Mi papá vendía, mi abuelo también era vendedor y yo veía cómo lo hacían. Hay que vender todo el tiempo en el mundo de las ideas".

Para este medio anunció que pronto sale a la luz un libro sobre perros y gatos, y aunque más reservado, dijo que también está trabajando en uno sobre comida.

Como escritor, hay que ser también un muy buen lector y darle valor a los libros. Por eso, Aníbal recomienda lo siguiente: "Lo que recomiendo es para los padres, que vayan 20 minutos por mes con sus hijos a las librerías, para ver qué hay. Siempre hay un libro que te va a gustar. Los libros de ahora son extraordinarios, con ilustraciones maravillosas. Aunque no los compres, los ves. También hay bibliotecas, libros por internet. A los chicos hay que iniciarlos en el camino de la lectura.".

Así también, Aníbal alumbra una serie de consejos para los nuevos escritores: "No hay que tener miedo. Van a equivocarse, no tienen la verdad pero todos tenemos un pedazo de verdad. Escuchen a escritores, vean documentales, hay gente a la que le pasó lo mismo antes. Hay gente que empezó como cualquiera y ahora es famosa, tiene éxito o le va muy bien. Hay que estar un paso al costado de los demás, para que te vean y digan que sos diferente, que estás ofreciendo algo distinto. Estás en la realidad pero aparte ofrecés un plus. Las ideas abren puertas. Hay que ser constante".

El autor, que tiene como escritores favoritos a Borges, Isaac Asimov, Stephen King y Shackspeare, comenta que también participó como escritor de un reality que sale pronto en Amazon Prime Video llamado "LOL: Si te ríes pierdes". Este formato es un programa de humor original de Japón llamado Hitoshi Matsumoto Presents Documental en el que 10 comediantes se encierran en una habitación intentando hacer reír a sus contrincantes, mientras poco a poco van siendo eliminados y el ganador se lleva un premio en efectivo. Los conductores del programa serán Susana Giménez y Grego Rosello y entre los participantes se cuentan Yayo Guridi, Charo López, Lucas Spadafora, Juampi González, Mica Lapegüe, Julián Lucero y Migue Granados.

Al final de la nota, Aníbal agradeció a este medio por la oportunidad. LA OPINIÓN destaca la amabilidad del autor y su gran sentido del humor, el cual hizo que la entrevista fuera dinámica y agradable.

Cabe destacar que los libros del autor pueden conseguirse en todas las librerías de Rafaela. Esperamos que en este 2023 sus proyectos crezcan y que, sin dudas, las risas no falten.