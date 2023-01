Oficialismo y oposición se alinearon para repudiar los gravísimos hechos en Brasilia

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández repudió ayer el intento de golpe que perpetraron cientos de seguidores bolsonaristas en Brasil que irrumpieron el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, y el Palacio del Parlamento en Brasilia.

"Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia. Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a @LulaOficial frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando", arrancó, solidarizándose con el recién asumido Luiz Inácio "Lula" da Silva.

En un hilo de tuits, el mandatario argentino enfatizó que "la democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular".

En ese sentido, advirtió que "quienes intentan desoír la voluntad de las mayorías, atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional".

Además, en su carácter de presidente temporario de la CELAC y del Mercosur, transmitió un mensaje a la comunidad regional para que todo el bloque esté en estado de alerta ante "esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil".

"Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente @LulaOficial", cerró.



DE CRISTINA

La vicepresidenta Cristina Kirchner condenó el intento de golpe de Estado y asoció el ataque con "los discursos de odio en medios de comunicación y redes sociales".

Luego de comparar los actos violentos ocurridos este domingo en la capital brasileña con la toma del Capitolio en Washington por parte de manifestantes de Donald Trump el 6 de enero del 2021, la jefa del kirchnerismo hizo una reflexión sobre los factores característicos que dan origen a "las nuevas derechas" en el mundo.

"Las imágenes de Brasilia replican con exactitud las imágenes del 06/01/2021 en el Capitolio de Washington. No es casual. Los discursos del odio en medios de comunicación y redes sociales, la estigmatización del que no piensa igual, hasta querer inclusive suprimir su vida y la violencia son el signo contemporáneo de las nuevas derechas", analizó.

Para Cristina Kirchner, "no basta con el imprescindible repudio o la necesaria condena", sino que además el movimiento "nacional, popular y democrático" se debe "un análisis profundo y descarnado frente a este fenómeno que va más allá de la existencia de organizadores, financiadores y responsables (que siempre los hay)".

La vicepresidenta advirtió que estas nuevas derechas "capturan a segmentos de la población (inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos) para jaquear la democracia".

"Confiamos en la experiencia de @LulaOficial para afrontar este verdadero desafío a la democracia del Brasil", finalizó.



CANCILLERÍA

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero también compartió por Twitter una expresión de repudio al golpe de Estado que propician militantes de derecha en el país vecino."Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con @LulaOficial y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña", sostuvo.



HABLÓ SCIOLI

Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, expresó su "más más enérgico repudio a los actos de violencia institucional que se llevaron adelante en Brasilia contra los tres poderes", luego del brutal asalto de cientos de manifestantes identificados con el ex presidente Jair Bolsonaro.

"Confío en la experiencia del presidente @LulaOficial, quien restablecerá el orden democrático", manifestó en Twitter el ex gobernador bonaerense, luego de que el mandatario brasileño resolviera la intervención de la seguridad en Brasilia, la capital brasileña donde tuvo lugar el intento de golpe de Estado.

En su función de embajador, cargo que ejerce desde marzo de 2020, Scioli tuvo la difícil tarea de establecer lazos con el gobierno bolsonarista para fortalecer la posición comercial argentina en la relación bilateral, en un contexto de profundas desconfianzas políticas y claras diferencias ideológicas entre las administraciones de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro.

"Esto es un acto terrorista" y se está investigando quién financió esto", concluyó Scioli.



LA OPOSICIÓN

No solamente el Frente de Todos repudió el asalto golpista a las instituciones del poder político en Brasil por parte de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro. También lo hicieron dirigentes de todas las fuerzas de la oposición, salvo contadas excepciones.

"Profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil. Mi condena absoluta a la acción violenta y mi total solidaridad y apoyo a @LulaOficialy a todo el pueblo de Brasil", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri se sumó a las voces que rechazaron el ataque a los edificios federales brasileños y lo comparó con los incidentes ocurridos en diciembre de 2017 frente al Congreso, cuando se intentaba promulgar una ley de movilidad jubilatoria.

"Mi solidaridad con el presidente Lula en este momento", sostuvo el exmandatario, mientras señaló: "No debemos olvidar que el kirchnerismo que hoy se muestra conmocionado por los sucesos en Brasil es el mismo que en 2017 organizó, promovió y protagonizó el asalto violento al Congreso de la Nación Argentina".

Previsiblemente, el presidente de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, se solidarizó con Lula Da Silva y sostuvo que no se puede "permitir que en Latinoamérica se ponga en riesgo el Estado de Derecho".

"Tristes imágenes llegan de Brasil. Nuestro apoyo para @LulaOficial y el más enérgico repudio a la violencia, el autoritarismo y la intolerancia que son los principales enemigos de la democracia", tuiteó.

Quien sorprendió inclusive a sus propios seguidores fue José Luis Espert, que calificó de "tarados intolerantes" a los manifestantes de Bolsonaro que se movilizaron masivamente en las principales arterias de la capital de Brasil y convocaron a las fuerzas armadas para que los ayude en su propósito golpista.

"Trump, Bolsonaro... nefastos populistas de derecha antidemocráticos. Los resultados electorales se respetan. La voluntad popular se respeta. Es democracia señores. Nada más... ni nada menos", dijo el economista liberal, en un mensaje publicado en Twitter que desconcertó a muchos de sus seguidores ubicados ideológicamente más hacia la derecha.

La diputada nacional del PRO e integrante del consejo consultivo de la secretaría de Género del Gobierno porteño, Silvia Lospennato repudió el ataque del bolsonarismo al que definió como un "populismo de derecha".

Según dijo, este intento golpista es "consecuencia de no entregar el poder, de no aceptar la voluntad popular cuando es adversa".

Además, dijo que "demuestra lo peligrosos que son los populismos de derecha y de izquierda" y se solidarizó "con el pueblo de Brasil frente al intento de golpe de Estado de los seguidores de Bolsonaro".

Más moderado en la crítica, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo que "lo que está pasando en Brasil es muy grave", y aseguró que "desde Juntos por el Cambio siempre vamos a estar en contra de la violencia, porque sin democracia no hay libertad".

El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, por su parte, manifestó su "repudio absoluto al ataque a las instituciones de Brasil" y le transmitió todo su "apoyo al presidente @LulaOficial y al pueblo brasileño en este ataque a la democracia".

Por su lado, el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, planteó su "absoluto repudio al asalto violento de las instituciones en Brasilia".

"¡Espero que prevalezca el orden y la democracia en todo Brasil!", completó en un corto mensaje.

La también radical Karina Banfi fue mucho más enfática en su condena a los ataques violentos de lo que definió como "grupos de extrema derecha que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro".

"Mi más enérgica condena a estos actos vandálicos ajenos a toda República y respeto por la Democracia", indicó.

La diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, expresó "todo el repudio y ninguna excusa para quienes fagociten y ejerzan la violencia antidemocrática que estamos viendo y se nieguen a reconocer el único poder que en democracia cuenta: el de las urnas".

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, subrayó que "cualquier acto de violencia que ponga en peligro la convivencia democrática debe ser condenado", y manifestó toda su "solidaridad con los ciudadanos y con @LulaOficial".

El ex senador nacional del PRO, Federico Pinedo, fue otro de los que sentó postura en contra del golpe de Estado. "Respaldamos sin limitaciones a las instituciones democráticas y al estado de derecho en el Brasil y en toda la región", tuiteó.