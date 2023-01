Ben Hur no jugó bien y se complicó

(Por Darío Gutiérrez).- En relación a lo que había sido el cierre del año ante Belgrano, Ben Hur estuvo bastante lejos de esa producción. En la ida de las semifinales de la Región Litoral Sur solamente pudo empatar 1 a 1 ante Atlético Uruguay y el domingo tendrá que buscar la clasificación en la cancha del equipo entrerriano.

El Lobo tuvo 90 minutos, en diferentes contextos del trámite, apenas discretos y con eso no fue suficiente ante un rival bien parado para sostener lo que vino a buscar, que era un empate.

El primer tiempo del Lobo ya mostró que no era su noche. El equipo de Barbero no tuvo juego, en muchas oportunidades salteó líneas con pelotazos y eso facilitó el trabajo de los defensores entrerrianos.En comparación con encuentros anteriores estuvo Diego López casi abocado a un rol de lanzador, más retrasado, a priori en una decisión táctica donde Bessone era el volante que se desprendía para acompañar a Parada y Jara. Pero el juvenil nunca encontró su lugar propicio en la cancha, pese a su despliegue siempre generoso.

El elenco visitante vino a jugar de igual a igual en los primeros minutos, más allá de ser muy cauteloso con una línea de cinco, pero después de la ventaja ya resignó prácticamente la búsqueda del arco de Astrada. Mostró mediocampistas de buen manejo, como Acuña, el más retrasado, y Heredia. Y justamente fue este último, el "10", quien en uno de los primeros avances claros pudo encarar por el medio con pelota dominada, y ante la pasividad defensiva benhurense, pisando la media luna sacó un zurdazo bajo no esquinado, pero que le picó antes a "Cascote", y se le metió pese a su manotazo desesperado.

Ben Hur transitó ese primer tiempo entre confundido (con algunas dudas en el fondo) y un poco nervioso, hasta que a los 40 el centro de Tuni López (desde donde más aporta su pegada, costado izquierdo a la altura del área), lo bajó Jara para el pique corto de Parada, al cual Valente derribó en su afán que no alcance la pelota. De la ejecución del penal se hizo cargo la "Joya", el remate cruzado lo intuyó Carrizo rechazando al medio, lo cual le permitió al concordiense convertir en el rebote. En defitiva para el parcial, el 1 a 1 no le quedaba mal al trámite.

Para el complemento se esperaba un Ben Hur con más perseverancia en la búsqueda del arco rival, pero a decir verdad, tuvo dos opciones apenas en esos 45 minutos. Un desborde de Alemandi que conectó como pudo Parada y el arquero rechazó a contrapierna con mucho esfuerzo, y un remate de Bessone de media distancia que Carrizo evitó que se le meta con un manotazo por arriba del travesaño.

Después, más allá de todos los cambios ofensivos que hizo Barbero, el equipo estuvo sin ideas. No aparecieron Castellano, Jiménez (reemplazó al lesionado López), Pogonza...Y los delanteros jugaron demasiado de espaldas al arco, con lo cual fueron transcurriendo los minutos hacia el inexorable empate final.

Quizás en Concepción del Uruguay el panorama cambie a partir de un contexto distinto, con Atlético estando más obligado por su localía. Pero de todos modos, Ben Hur tendrá que mejorar para tener opciones de volver a Rafaela con la clasificación.



BEN HUR 1 - A. URUGUAY 1

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Guillermo Moyano.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Luciano Kummer y Martín Alemandi; Juan Bessone (69' Luciano Pogonza), Leandro Sola, Joaquín Castellano (86' Ramiro Contrera) y Diego López (58' Sebastián Jiménez); Brian Parada (86' Alejandro Reyna) y Diego Jara (69' Agustín Bianciotti). Sup: Gonzalo Gonzalez, Nicolás Besaccia. DT: M. Barbero.

Atlético Uruguay: Rubén Carrizo; Juan Morúa (82' Esteban Herlax), Nicolás Gómez, Iván Valente y Jonatan Valle; Nazareno Rodriguez, Sebastián Acuña, Thiago Heredia y Jair Gurnel; Ariel Lezcano (82' Santiago Salas) y Joaquín Rodriguez (86' Brian Padilla). Sup: Felipe Zabala, Vicente Magot, Mariano Albornoz, Gustavo Mosca. DT: R. Demus-L.Tonelotto.

Primer tiempo: a los 11' gol de Heredia (AU) y 40' gol de Jara (BH).

Detalle: a los 40' del PT, Carrizo (AU) le contuvo un penal a Jara (BH).